Het Groninger Landschap restaureert boerderij Hamdijk

BAD NIEUWESCHANS – In november 2022 is Het Groninger Landschap eigenaar geworden van een monumentale villaboerderij aan de Hamdijk 49 te Bad Nieuweschans. De boerderij stond al geruime tijd te koop. Het Groninger Landschap heeft de boerderij kunnen kopen dankzij een nalatenschap. Het monument kampt met achterstallig onderhoud, zo is een deel van de schuur ingezakt. Het Groninger Landschap gaat de boerderij restaureren en herbestemmen.

Boerderij Hamdijk 49 is een villaboerderij met vrijstaande schuur. De boerderij is oorspronkelijk gebouwd omstreeks het jaar 1850. In 1922 is de villa aan de voorzijde bijgebouwd in de architectuurstijl van het Interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De bijschuur is in 1927 gebouwd. De schuur is een aantal malen herbouwd omdat hij omver was gewaaid. In 1949 kreeg de schuur zijn huidige vorm. Het stookhok is vanaf 1923 te zien op de kaarten.

De omgeving

De Hamdijk is de dijk die loopt van Klein-Ulsda via Booneschans naar Bad Nieuweschans. Vroeger was dit de oude zeedijk van de Dollard. Langs de dijk staan een flink aantal imponerende boerderijen van het Oldambtster type. Bij deze bouwstijl zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd met een kenmerkende doorgaande daklijn. De monumentale boerderijen, de historische Hamdijk en de uitgestrekte landerijen vormen samen een waardevol landschap, de Graanrepubliek. Veel van de boerderijen aan de Hamdijk verkeren in slechte of vervallen staat en worden ook wel Huilende bruiden genoemd.

Het Groninger Landschap heeft de villaboerderij aan de Hamdijk 49 kunnen kopen dankzij een erfenis. Met de besteding komen ze tegemoet aan de specifieke wens van de overledene: het vermogen diende besteed te worden aan het behoud en herstel van een historische boerderij in Oost-Groningen.

Het herstel van de monumentale boerderij aan de Hamdijk wordt medemogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Graanrepubliek 2.0

Het herstel van boerderij Hamdijk 49 is onderdeel van het Koepelproject Graanrepubliek 2.0, dat gericht is op het waarderen en behouden van erfgoed op verschillende niveaus: sociaal, cultureel, ecologisch en economisch. Door de focus op restauratie en herbestemming van boerderijen, evenals het stimuleren van vernieuwing in de landbouw, heeft het project als doel een balans te vinden tussen het verleden, het heden en de toekomst van Oldambt. Trots speelt een belangrijke rol in het Koepelproject.



Graanrepubliek 2.0 focust niet alleen op het behoud van boerderijen en landbouwgronden, maar ook om het delen en vieren van het verhaal van Oldambt. Het doel is om te investeren in cultuur, economie en landschap, wat uiteindelijk resulteert in een uniek en waardevol stukje Oldambt, zowel voor de lokale bevolking als daarbuiten.

Bron: Het Groninger Landschap

Foto’s: Jan Doornkamp