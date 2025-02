Oude tijden herleven in MFA Ons Noabershoes met The Cats Aglow Tribute in Tribute To The Cats

VEELERVEEN – Zaterdag 5 april a.s. staat Veelerveen in het teken van de welbekende palingsound uit de jaren 70. The Cats Aglow Tribute brengen die avond deze sound, bekend van de Volendamse Cats ten gehore in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen.

The Cats, destijds ook in deze regio zeer populair en bekend van hun vele optredens bij Hotel-Dancing Jan Beijering in Vlagtwedde. Een scala aan bekende hits zal die avond voorbij komen. En The Cats scoorden er nogal wat. Maar liefst 36 Top 40 noteringen waarvan er 5 ook nog eens de eerste plaats wisten te bereiken. De hits hebben voor veel mensen eeuwigheidswaarde, want ook in de Top 2000 is de band nog altijd goed vertegenwoordigd.



Al die evergreens worden met liefde en vakmanschap naar het podium gebracht door The Cats Aglow Tribute die zich vernoemen naar het succesalbum van The Cats met daarop hun grootste hit ‘One Way Wind’. Maar natuurlijk hoor je deze avond ook gloedvolle uitvoeringen van al die andere hits waarmee de originele band destijds Volendam definitief op de kaart zette. Waaronder ‘Lea’, ‘Why’, ‘Magical Mystery Morning’, ‘Where Have I Been Wrong’, ‘Let’s Dance’, ‘Vaya Con Dios’, ‘Sailing Home’ en ‘The Jukebox’.

De liefde en het respect voor het repertoire hoor je zeker terug als de doorgewinterde muzikanten die deel uitmaken van The Cats Aglow Tribute je mee terug nemen naar de hoogtijdagen van The Cats.

Het optreden begint om 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur.

Pieter Huttinga