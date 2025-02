RUN Winschoten breidt dit jaar uit met Marathon

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 7 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN FRIS | MEEST DROOG

Het is een overwegend bewolkte vrijdag met alleen een paar kleine opklaringen. Er staat ook een koude oostenwind want die is windkracht 4 tot 5, met vlagen van windkracht 6. De temperatuur ligt eerst rond 2 graden, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 4 graden.

Vanavond en vannacht blijft het waaien en het blijft bewolkt met kans op wat lichte regen of sneeuw. Minimumtemperatuur rond +1. Morgenmiddag stijgt het tot 4 of 5 graden. Er is nog veel bewolking maar in de middag komen er ook enkele bredere opklaringen en de wind neemt wat af. Het is morgen daardoor ook wat zachter dan vandaag.

Zondag is er een matige oostenwind met ook een beetje zon maar in het algemeen is er veel bewolking. Minimumtemperatuur dan rond het vriespunt en maximum rond +4. Na het weekend is er ook maandag een noordoostenwind met kans op enkele regen- en sneeuwbuien, daarna is er een oostenwind. Dat geeft dan vrij zonnig en droog weer, met ‘s nachts lichte vorst en minima rond -3, middagtemperaturen rond het midden van de week ongeveer 3 graden.