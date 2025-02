Schapen doodgebeten in Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde.

Elke ochtend is het spannend de laatste dagen; hoe gaat het met de schapen in onze gebieden? Want wie het nieuws gevolgd heeft, is het vast niet ontgaan. Deze week zijn op een paar plekken in Westerwolde schapen doodgebeten. Vermoedelijk door een wolf. Ik schrijf vermoedelijk, want totdat het DNA onderzoek is afgerond kunnen we het niet voor 100% bevestigen. Maar alle sporen en zichtmeldingen wijzen er wel op.

DNA onderzoek

Als er een doodgebeten schaap wordt gevonden moet zo snel mogelijk DNA onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van dit DNA onderzoek kan vastgesteld worden of het schaap daadwerkelijk door een wolf is gedood, of door bijvoorbeeld een hond. Ook kan dan gezien worden of het om één dier gaat of meerdere dieren. Is het een dier wat al eerder in Westerwolde is geweest of is het een nieuw dier? Gemiddeld duurt het drie maanden voor we de resultaten binnen hebben. Nog even afwachten dus!

Wat gebeurt er met de schapen?

De schapen die in onze gebieden lopen zijn eigendom van pachters. De pachters kiezen zelf of zij de schapen wel of niet binnen halen. De eigenaar van de schapen in Breedwisch heeft ervoor gekozen om de schapen dichterbij huis te plaatsen. De andere pachter heeft van de provincie een afweerraster gekregen en laat de schapen de komende dagen achter dit raster lopen. De fladderlinten moeten afschrikken en op het draad staat stroom. Hopelijk associeert de wolf straks de linten met een schok en blijft hij uit de buurt.

Naar buiten

Ondanks het imago van de wolf, zijn wolven schuwe dieren en gaan ze mensen liever uit de weg. Dat wordt een ander verhaal als we de wolf gaan voeren. Dan gaan ze juist op zoek naar mensen (met eten). Voer dus nooit een wolf. Dan kunnen we rustig in de natuurgebieden blijven wandelen en hoeven we niet bang te zijn voor de wolf.

Onzekerheid

Vooralsnog blijft er voor ons veel onzekerheid. Blijft de wolf? Gaat hij zo weer weg? Wat gaan we met de schapen doen? Samen met de provincie en pachters zoeken we in elk geval naar een werkbare oplossing om mét de wolf te zijn. Want de wolf is wat ons betreft welkom, maar tegelijkertijd willen we het vee ook beschermen.

Boswachter Jelka