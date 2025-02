Team Wens Marathon zamelde in 2024 ruim 9000 euro in voor Wensambulance Noord-Nederland

WEDDE – Team Wens Marathon bestond in 2024 uit zeven Oost-Groninger hardlopers en wandelaars. Zij liepen dit jaar tijdens verschillende evenementen – onder meer diverse marathons en de Nijmeegse Vierdaagse – in een shirt dat werd gesponsord door diverse bedrijven uit de regio. Ook kwamen er vele kleine en grote bedragen aan persoonlijke sponsoring en donaties binnen.

Activiteiten

Daarnaast ontplooide Team Wens Marathon diverse andere activiteiten. Zo was er in samenwerking met eetcafé De Leeuw in Wedde een oliebollenactie met oudjaar, die 828 euro opleverde. Ook waren er statiegeldacties in samenwerking met de supermarkten Jumbo Vlagtwedde en Albert Heijn Winschoten. De TWM-coördinator bezorgt weekbladen in zijn woonplaats, waarvan de verdiensten ook naar dit goede doel gaan – wat krantenuitgeverij Olympia aanzette tot een extra schenking van 500 euro.

Plannen

Ook in 2025 is Team Wens Marathon actief voor Wensambulance Noord-Nederland. Zo staat er op 24 augustus een nieuwe editie van de Groot Westerwolde Tocht op het programma, een wandel- en harloopevenement vanuit Wedde voor het goede doel. Het hardloop- en wandelteam – dat in 2025 bestaat uit Frekie Jongsma uit Finsterwolde, Bert Beikes uit Oude Pekela, Aline Bouma uit Assen, Irma Fransens uit Oude Pekela, Anneloes en Arjan Reit uit Wedde, Robine Leemburg uit Winschoten, Johannes Houwen uit Wedde en Jan Johan ten Have uit Onstwedde – doet in een gloednieuw teamshirt met zo’n dertig sponsors mee aan diverse mooie evenementen, onder meer The Great Wall of China Marathon, de 50-kilometer RUN van Winschoten en de Nijmeegse Vierdaagse. Verder houdt het team een inzamelingsactie van bier- en frisdrankdoppen via tientallen inzamelpunten in Groningen en Drenthe. Elke ingezamelde euro gaat geheel naar het goede doel. Houwen: “We krijgen ook na vijf jaar nog altijd heel veel positieve reacties en medewerking. Daarom gaan we vol enthousiasme door.”

