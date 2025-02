Bloemetje van de week voor Engeltje Schaub uit Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Deze week gaat het Bloemetje van de Week naar Engeltje Schaub uit Vlagtwedde! Ze werd genomineerd door haar goede vriendinnen Petra Snijders en Dina Ploeger, die haar graag een hart onder de riem willen steken. “Engeltje is een geweldige vrouw die altijd voor anderen klaarstaat, maar zichzelf vaak op de laatste plaats zet. Ze verdient het om eens in het zonnetje te staan.”

Engeltje had niets in de gaten toen ze de deur opendeed. Ze verwachtte haar vriendin Petra, die nog even naar de Blokker in Vlagtwedde wilde en daarna gezellig een kop koffie zou drinken. Maar in plaats daarvan stonden Dina Ploeger en Pascal Meinders voor de deur met een prachtig boeket. “Petra zit in het complot,” lachten ze. “Zo wisten we zeker dat je thuis was!” Verrast en ontroerd nam Engeltje het boeket glunderend in ontvangst. “O, zo’n mooi boeket heb ik nog nooit gehad,” zuchtte ze dankbaar.

Engeltje, 68 jaar jong, groeide op als oudste van zeven kinderen. Haar leven was niet altijd makkelijk, maar ze leerde al vroeg om door te zetten. Haar eerste loon van 40 gulden en twee Milky Way’s moest ze delen met haar jongere zusjes. Al bijna 50 jaar is ze gelukkig getrouwd met haar man Geert. Dina en Engeltje delen een grote liefde voor muziek. Ze leerden elkaar kennen bij zangkoor Klooster Smartlappers in Ter Apel en zingen nu nog steeds samen bij De Molenzangers in Winschoten. Geert knikt trots. “Doe kest ook goud zingen.”

Naast haar passie voor muziek zet Engeltje zich met hart en ziel in voor anderen. Ze werkt als vrijwilliger bij de Blankenborg, waar ze twee keer per week in de dagbesteding helpt. Bescheiden haalt ze haar schouders op. “Ik doe het met liefde.”

Tijdens ons bezoek hing er een gezellige sfeer in huis. Toevallig kwam net Bakker Leta langs met de verkoopwagen en Geert sprintte enthousiast naar de deur om een pakje roggebrood te kopen. Hij grijnst. “Daar staat onze bakker om bekend, mensen komen van heinde en verre voor zijn roggebrood.”

Ook vriendin Petra speelt een belangrijke rol in Engeltjes leven. “Toen ik vorig jaar een moeilijke tijd had door mijn eigen gezondheid en de zorg voor mijn moeder, stond Petra altijd voor me klaar.”

Engeltje is een sterke vrouw die altijd doorgaat, ondanks de tegenslagen in haar leven. Haar moeder, inmiddels 90 jaar oud, is nog steeds actief. Met een glimlach kijkt ze op. “Ze loopt als een haas. Hopelijk heb ik dat ook van haar.”

Engeltje, je bent een inspiratie voor velen. Geniet van dit prachtige boeket!

Pascal Meinders