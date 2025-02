Van meisjes lastigvallen naar mishandeling; twee minderjarigen uit Ter Apel aangehouden

ROOSENDAAL – De politie hield vrijdagavond 7 februari 2025 op de Stationsstraat twee minderjarige jongens uit Ter Apel aan. De twee worden ervan verdacht op het station twee medewerkers Veiligheid & Service van de Nederlandse Spoorwegen te hebben mishandeld. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de NS spraken de jongens aan, omdat ze meldingen hadden gekregen over het lastigvallen van meisjes in de trein.

Toen de trein aankwam op station Roosendaal controleerden meerdere NS-medewerkers de trein plus de inzittenden. Twee jongens gedroegen zich daarbij opstandig en even later ook agressief. Ze mishandelden twee opsporingsambtenaren, maar konden even later door de boa’s in de boeien worden geslagen. Ze zijn overgedragen aan de politie en meegenomen naar het politiebureau. Ze worden vandaag verhoord. De politie zet het onderzoek naar wat zich in de trein heeft afgespeeld voort.

Veilige publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.

Politie Bergen op Zoom/Roosendaal