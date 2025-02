Vernieuwde Parkstadhal weer in gebruik genomen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW EEN BEETJE ZON | FRISSE WIND

Het weerbeeld lijkt vandaag een beetje op dat van gisteren met vrij veel wolkennvelden en af en toe kleine opklaringen die voorbijkomen. De temperatuur komt iets hoger uit met een maximum van 4 of 5 graden. Er is wat minder wind met eerst nog windkracht 3 tot 4, maar vanmiddag meestal windkracht 2 tot 3.

Vannacht is er een zwakke tot matige wind uit het oosten. De temperatuur daalt tot 0 á 1 graad en opklaringen wiselen ook vannacht af met bewolking.

En morgen is dat in principe niet anders, maar er zijn dan meer zonnige perioden dan vandaag. Ook morgen wordt het ‘s middags een graad of 5 en dan staat er een matige noordoostenwind (windkracht 4). Maandag is weer wat kouder met 3 of 4 graden en een vrij krachtige wind met veel bewolking. En ook daarna is er vrij veel wind, maar dan is er weer meer zon. Maximum midden volgende week rond 4 graden, minimumtemperaturen rond -2.