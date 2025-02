Westerwolde krijgt bezoek van directe concurrent Engelbert

VLAGTWEDDE – Diegene die de huidige ranglijst van de vierde klasse B de afgelopen week iets nauwkeuriger heeft bestudeerd, zal al snel tot de conclusie zijn gekomen dat het verschil tussen de opponenten van komende zondagmiddag op De Barlage minimaal is. Waar Westerwolde een doelsaldo heeft van plus zeven (32 – 25), heeft het bezoekende Engelbert een doelsaldo van plus vijf (28 – 23). Dit verschil zorgt er voor dat Westerwolde momenteel na dertien gespeelde wedstrijden met 20 punten de vijfde plaats op de ranglijst inneemt. Ook Engelbert heeft dertien wedstrijden gespeeld en evenals Westerwolde won het team van trainer Siebrand Solinger zes keer, speelde het twee keer gelijk en verloor het vijf duels, waarmee het dus op basis van het doelsaldo op de zesde plaats in de tussenstand staat. En nu Veelerveen op de loer ligt ook de vijfde plaats in te nemen, is het voor beide ploegen dus zaak om met een zo optimaal mogelijk resultaat komende zondagmiddag het Barlager kunstgrasveld te verlaten. Op voorhand dus mooie statistieken voor hopelijk een leuke wedstrijd tussen twee ploegen die elkaar in de regel niet zoveel verschillen. Voor Westerwolde valt er nog wel iets recht te zetten vanuit de eerste ontmoeting dit seizoen in Engelbert. Met op het laatst negen tegen elf man werd er in oktober van het vorig jaar een jammerlijke 3 – 2 nederlaag geleden.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Engelbert is dhr. P. Lemmen. De wedstrijd op sportpark De Barlage begint om 14.00 uur. Pupil van de Week is Brent Boersbroek, spelend in Westerwolde JO11-1. Bij binnenkomst zal aan een ieder opnieuw het programmablad met verloting tegen de prijs van € 1,00 per stuk worden aangeboden. Daarnaast wordt er aan niet-leden van Westerwolde een entreebedrag gevraagd.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Engelbert is slagerij Hemmen uit Onstwedde. De geschiedenis leert ons dat Johnny en Jeichien Hemmen op 1 november 1993 zijn begonnen met hun Slagerij Hemmen. De slagerij is in de loop der jaren vernieuwd, uitgebreid en verbouwd tot de prachtige zaak die er nu staat. Personeel werd aangenomen, de winkel werd veranderd en er werden steeds meer producten zelf gemaakt. Per 1 mei 2020 hebben zij hun zaak verkocht aan Mark en Kirsten Visser. Mark Visser is al sinds 1994 werkzaam binnen de slagerij en na zich de kneepjes van het vak eigen te hebben gemaakt werd de drang naar een andere uitdaging steeds groter. Toen zich de mogelijkheid aandiende de zaak over te nemen, greep hij deze kans dan ook met beide handen aan. En met succes, want in 2024 werd Slagerij Hemmen zelfs regiokampioen “Traiteur van het Jaar” binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

De v.v. Westerwolde is Slagerij Hemmen in de persoon van Mark Visser (en zijn vrouw en medewerkers) dan ook zeer erkentelijk voor het feit voor de eerste keer wedstrijdsponsor op De Barlage te willen zijn, hetgeen hoofdzakelijk tot uiting komt door het aanbieden van de op de foto getoonde wedstrijdbal.

HJ Pleiter