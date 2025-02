Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINK WAT ZON | KANS OP ENKELE BUIEN

Het wordt een heel aardige dag met geregeld een paar mooie zonnige perioden en minder vaak bewolkte momenten. Er staat ook maar een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, de maximumtemperatuur komt uit op 5 á 6 graden.

Vannacht daalt het tot +1 en morgen stijgt de temperatuur tot ongeveer 4 graden. Er is in het weerbeeld eerst weinig verandering met brede opklaringen en wat wolkenvelden, maar later op de dag is het bewolkt en morgenavond is er kans op enkele regen- en sneeuwbuien. Dinsdagnacht- en ochtend wordt de kans op een beetje sneeuw nog wat groter en dan ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dus dan kan het even blijven liggen. Dinsdagmiddag wordt het +3 á +4 graden en dan is er nog kans op een paar regenbuitjes.

Woensdag en donderdag is er af en toe zon maar de meeste tijd is het dan droog met misschien nog een enkele regen- of sneeuwbui. Maximumtemperaturen die dagen rond -1 en kans op gladde wegen, maxima 2 á 3 graden boven nul. Vrijdag en het volgend weekend blijven waarschijnlijk vrij koud met ’s nachts lichte vorst en ’s middags temperaturen rond een graad of 3. Het is dan vrijwel droog met zonnige perioden, al is een enkele sneeuwbui op lange termijn niet uit te sluiten.