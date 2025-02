Westerwolde weet nu wel van Engelbert te winnen

VLAGTWEDDE – Nadat op 29 september van het vorig jaar de eerste wedstrijd tegen Engelbert op jammerlijke wijze verloren ging, kon Westerwolde zondagmiddag 9 februari door een 2 – 0 winst wel drie punten op haar conto bijschrijven. In een wedstrijd die wat het spelbeeld betreft nagenoeg gelijkopgaande was, was het Westerwolde dat dankzij een tweetal fraaie treffers uit spelhervattingen voor het eerst in 2025 de punten in eigen huis kon houden. Derhalve kon deze overwinning als een mooie opsteker worden beschouwd in de strijd om de vijfde plaats op de ranglijst. Des te meer omdat de overwinning van deze zondagmiddag op directe concurrent Engelbert tot stand kwam op basis van inzet en wilskracht. En laten dat nu beide zaken zijn die gemiddeld ten grondslag liggen aan het behalen van een zo goed mogelijk resultaat.

Details buiten beschouwing gelaten, waren er in de eerste helft van dit door scheidsrechter Lemmen uit Assen prima geleide duel, slechts twee momenten die de uiteindelijke ruststand van 0 – 0 hadden kunnen veranderen. In de eerste plaats was dat een prima aanval van Westerwolde over de rechtervleugel met de daaruit voortvloeiende een teruggelegde bal die door Michel ter Horst niet naar tevredenheid kon worden afgerond. Goed beschouwd was dit de enige opgelegde kans voor de thuisclub. En verder was het zo dat Westerwolde van geluk mocht spreken toen een speler van Engelbert na een diepe bal plotseling in het strafschopgebied van de roodwitten opdook en zo te zien op onreglementaire wijze werd afgestopt. Arbiter Lemmen zag het anders en liet het voorval onbestraft, waardoor beide teams de thee opzochten met een tussenstand waarmee de wedstrijd ook was begonnen.

Met de na de rust ook de deze middag prima invallende Mark Geukes voor Ben Ophof, was het al snel duidelijk dat Westerwolde probeerde te forceren de wedstrijd naar haar hand te zetten. En dat lukte op wonderbaarlijke manier in de 53e en 63e minuut. Twee spelhervattingen moesten eraan te pas komen om doelman Thom van Rotterdam de gang naar het net te laten maken. Allereerst was het Michel ter Horst, die naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter ging spelen, die met een geplaatste kopbal uit een verre vrije trap van Kevin v.d. Laan de Engelberter goalie het nakijken gaf. En het moet worden gezegd, zelden zie je de bal op dergelijk fraaie manier in de uiterste bovenhoek ploffen: 1 – 0. Tien minuten later was het opnieuw raak voor de mannen van trainer Wessel Woortman. Nu was het Frank Riks die op bijna miraculeuze wijze de bal vanuit een corner van Sander van Hoorn achter Van Rotterdam kopte: 2 – 0. Hierna probeerde Engelbert uit aller macht de aansluitingstreffer te realiseren, maar verder dan een aantal minder goed geplaatste kopballen kwamen de gasten niet. Na iets meer dan negentig minuten voetballen kon arbiter Lemmen dan ook beide ploegen met een degelijke 2 – 0 overwinning voor Westerwolde definitief naar de kleedkamer sturen. Dit in de wetenschap dat beide ploegen één gele kaart hadden gekregen.

Door deze overwinning heeft Westerwolde aansluiting bij het op de vierde plaats staande BNC gekregen. Laatstgenoemde ploeg heeft ook 23 punten, zij het uit 13 wedstrijden. Na eerst twee vrije speelweekenden, gaat Westerwolde zondag 2 maart op bezoek bij Eext. Eext verloor ook deze speelronde haar duel en met één punt uit twaalf wedstrijden staan de Drenten op de laatste plaats in de tussenstand. Daar kan de komende weken verandering in komen als zij hun twee inhaalwedstrijden in winst weten om te zetten. Voor Westerwolde is het even uitrusten alvorens aan de reeks van tien laatste wedstrijden wordt begonnen. En daar kan na vanmiddag met het nodige vertrouwen naar worden uitgekeken.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Ben Ophof (46e min. Mark Geukes) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout– Mikai Luijten – Julian Smid – Michel ter Horst – Kevin v.d. Laan – Frank Riks (70e min. Joran Luijten) – Sander van Hoorn – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. P. Lemmen uit Assen

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER