AZC Ter Apel zoekt Programma Coördinator

TER APEL – Bij het AZC in Ter Apel is plek voor een Programma Coördinator.



De Vrolijkheid organiseert al 25 jaar creatieve workshops op Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid doet dit samen met én voor kinderen, jongeren en families die daar wonen. Op dit moment zoeken ze een enthousiaste programmacoördinator voor AZC Ter Apel – de eerste opvanglocatie voor alle nieuwkomers in Nederland.

Juist hier, waar mensen vaak in onzekerheid verkeren, is het werk van De Vrolijkheid ontzettend belangrijk. Met kunstworkshops creëren we een veilige haven waar kinderen, tieners en jongeren hun

verhaal kunnen vertellen en hun talenten kunnen ontdekken. Zo investeert De Vrolijkheid in hun ontwikkeling, veerkracht en welzijn.



Als programmacoördinator ben je een positieve kracht op azc Ter Apel. Je werkt samen met een duo-coördinator aan een creatief programma voor kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Voor Ter Apel zoeken ze een teamleider die een divers team van vrijwilligers en workshopleiders aanstuurt. Je bent ondernemend type, iemand die initiatief neemt, oplossingsgericht werkt en inspeelt op de behoeften van de azc-bewoners. Je kunt mensen motiveren en faciliteren, hebt hart voor kunst en cultuur en werkt graag samen met azc-bewoners, vrijwilligers, kunstenaars en stagiairs. Met behulp van ons EHBV-document

(Eerste Hulp Bij Vrolijkheid) leer je hoe je co-creatief en gemeenschapsgericht kunt werken.



Functie

Als programma coördinator werk je nauw samen met een duo-programma coördinator. Onderstaande werkzaamheden worden onderling verdeeld en een deel pakken jullie samen op.

● het leiden van een lokaal team dat bestaat uit vrijwilligers, stagiaires, kunstenaars en het werven en begeleiden van azc-bewoners

● inspelen op de behoefte/vraag van de deelnemers (kinderen, tieners, jongeren en diens verzorgers) en de koppeling aan de workshopleiders en/of kunstenaars.

● coördineren van het door jullie opgezette programma

● bouwen aan een sterk lokaal netwerk en het werven van fondsen

● administratie werkzaamheden zoals het jaarplan opstellen, budgetbeheer, per kwartaal verslagleggen

● projecten en programma’s bedenken en opzetten aan de hand van de methodiek van De Vrolijkheid

Jij bent:

● beschikbaar vanaf half maart, bij voorkeur op woensdagen en vrijdagen

● een positieve aanpakker die houdt van houdt van organiseren en goed is in plannen

● een verbinder die allerlei verschillende mensen kan motiveren en faciliteren

● een motivator en leider voor jouw team

● ervaren met of geïnteresseerd in het werken op een azc

● iemand met affiniteit met kunst en creativiteit

● iemand met een lokaal netwerk in de omgeving van het azc of je kan dit opbouwen

Ze bieden/zijn:

● een freelance contract van 16 uur per week

● vergoeding bedraagt 32,- euro per uur inclusief btw

● reiskostenvergoeding

● verschillende trainingen rondom thema’s als diversiteit, bewonersparticipatie en de 5V’s

● een dynamische inspirerende werkomgeving

● toegang tot een landelijk netwerk van kunstenaars, organisatoren en creatievelingen



Solliciteren:

Voor meer informatie, kan contact op worden genomen met de Kim de Haas (Landelijke Coördinator) via 06-820 43 200. Stuur uiterlijk zondag 2 maart jouw motivatiebrief en CV naar vacature@vrolijkheid.nl onder vermelding van “Vacature programmacoördinator azc Ter Apel”. Je hoort voor het weekend of je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en ontvang je een korte opdracht die zowel jou als de sollicitatiecommissie handvatten biedt voor het sollicitatiegesprek op maandag 10 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op het kantoor op de Rigakade 16, te Amsterdam.



Stichting de Vrolijkheid is een inclusieve organisatie. We streven naar een team dat net zo divers is als de bewoners van azc’s en de rest van de Nederlandse bevolking. Deze diversiteit bevordert de kwaliteit van het werk. Dán zijn we op ons best. Daarom nodigen ze iedereen uit om bij hen te solliciteren, ongeacht gender, seksuele oriëntatie, religieuze en/of culturele achtergrond, en andere zichtbare en onzichtbare kenmerken. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat met een vluchteling achtergrond

Simon Dopper