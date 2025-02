Bram Hulzebos wint klaverjassen om half varken bij Onstwedder Boys

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | VANNACHT WAT SNEEUW

De bewolking is weer toegenomen en het zal vandaag de meeste tijd wel bewolkt blijven, al zijn er ook een paar kleine opklaringen. Het is bij ons vandaag nog vrijwel overal droog maar het is koud met windkracht 3 tot 5 uit het oosten, en later vlagen van windkracht 6. De maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 3 graden.

Vannacht komt een regenfront uit het Midden- en Noord-Nederland en dan is er ook wat regen te verwachten. En gaandeweg kan het ook wat sneeuw worden, want de temparatuur daalt komende nacht naar 0 tot +1. Dus morgenochtend ligt er plaatselijk een beetje sneeuw, verder is het morgen opnieuw bewolkt met hier en daar een beetje regen of natte sneeuw. Dat is bij een middagtemperatuur rond 2 graden en windkracht 3 tot 4 uit het oosten.

Woensdagnacht wordt het 0 graden en dan neemt de kans op een sneeuwbui (en lokale gladheid) opnieuw toe. Overdag valt er woensdag ook nog een enkele bui, maximum dan 2 of 3 graden. Na woensdag is het meest droog met donderdag vrij veel bewolking, maar aan het eind van de week zijn er mooi zonnige perioden. Middagtemperatuur dan rond +1 en ’s nachts meest lichte vorst.