Damclub Winschoten verliest nipt met 7 – 9 van Warffum

WINSCHOTEN – Zaterdag 8 februari is de laatste ronde van de Nationale damcompetitie gespeeld. Ruim 1000 dammers schoven daarvoor om klokslag 12:00 uur achter de borden in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. Winschoten 1 speelde in de Bovenburen haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Warffum 1 en Winschoten 2 tegen Westerhaar 4. Winschoten kon de tweede plaats, die recht geeft op promotiewedstrijden niet vast houden tegen Warffum. Het werd namelijk een 7 – 9 nipt verlies, waardoor Warffum zich opmaakt voor de promotiewedstrijden op 22 februari, gevolgd door 8 en 22 maart, voor een plaats in de 1e klasse.

Winst was er voor Martin Viel, aangevuld met remises van Jilje Scheeringa, Henk Prak, Albertus Kamps, Rob Knevel en Geert Lubberink. Martin won overigens knap tegen Peter Hoeksema met de Coup Royal. Met deze uitslag zakte Winschoten 1 in het eindklassement van de tweede plaats naar de vierde plaats. Kampioen werd Roden/Leek en promoveert rechtstreeks naar de 1e klasse A. Winschoten 2 verloor in de 2e klasse B “thuis” tegen Westerhaar 4 met 3 – 13. Winst was er voor Nikolaus Schütte zur Wick aangevuld met een puntendeling van Johan Tuenter. In de 2e klasse B werd Damcombinatie Fryslân 3 uit Leeuwarden kampioen en promoveert naar de 1e klasse. Hijken DTC 3 is hier 2e geworden en gaat promotiewedstrijden spelen.

Gelijkwaardige wedstrijd

Winschoten en Warffum waren ondanks het ratingverschil van gemiddeld 1033 KNDB ratingpunten voor Warffum om 951 punten voor Winschoten goed aan elkaar gewaagd.

Aan 7 borden had Warffum zelfs meer ratingpunten in de gelederen dan Winschoten. Desondanks weerden de Winschoters zich kranig met als uitschieter Martin Viel die topspeler Peter Hoeksema verraste met een winnende Coup Royal en Jilje Scheeringa dwong een keurige remise af tegen Jack Westerdijk. Martin en Jilje stonden zelfs in “het blauw” die men krijgt bij een uitzonderlijke prestatie. Dat gebeurt bij winst met 100 ratingpunten verschil en remise bij 200 ratingpunten verschil. Die “blauwe” uitslag kreeg eveneens Gezinus Bottema van Warffum, met een knappe remise tegen Albertus Kamps. Albertus liet zich, na een schijf voorsprong, verrassen met een damcombinatie, waarna de partij enkele zetten later in remise eindigde.

Wederom vierde plaats in 2e klasse A

Damclub Winschoten is de laatste vier jaar vrij constant qua prestaties met een vierde plaats in het eindklassement. In seizoen 2022 – 2023 kwamen de Winschoters echter uit op een derde plaats.

Degradatie en promotie 1e en 2e klasse

In de noordelijke 1e klasse A van de KNDB degraderen de nummers 9 en 10, namelijk Lelystad en Rinsumageest/Dokkum automatisch naar de 2e klasse A of 2e klasse B. Nummer 8 in de 1e klasse A, De Vechtstreek uit Gramsbergen begint 8 maart aan de degradatiewedstrijden. Volgens een ingenieus systeem gaan Hijken DTC 3, DV Warffum, Borne, Leids Damgenootschap, Damlust Gouda 3, Lent, De Vechtstreek uit Gramsbergen, Zaanstreek uit Zaandam, en Alblasserdam uitmaken wie degradeert of promoveert. De 1e ronde op zaterdag 22 februari staan volgens het KNDB-reglement Hijken DTC 3 en Warffum 1 tegenover elkaar. Dit zijn overigens de teams met de laagste gemiddelde KNDB-rating in de 2e klasse groepen, namelijk respectievelijk 972 voor Hijken DTC 3 en voor Warffum 1033 punten. Deze promotie/degradatie wedstrijd is een zogenaamd knock-out systeem. Mocht de eindstand na de reguliere speeltijd 8 – 8 zijn, dan volgt aansluitend een Rapid wedstrijd afgewerkt in dezelfde opstelling echter met wisselende kleuren. Speeltempo “Fischer 5 + 5”. Eindigt die ook in 8 – 8, volgt een tweede sneldamwedstrijd met hefzelfde speeltempo en wederom wisselende kleuren. Is dit nog steeds gelijk dan volgt de eerste winstpartij vanaf bord 1 in de gewone wedstrijd. Mocht dat ook gelijk zijn, dan volgt de score per bord vanaf bord 1 gerekend vanaf de eerste wedstrijd plus de sneldamwedstrijden. Is het na deze 6 sessies nog steeds gelijk bijvoorbeeld 6 maal louter remises, dan wordt er geloot. De laatste ronde op 22 maart wordt overigens gespeeld op een centrale plaats in Nederland, waarschijnlijk in Utrecht. Dat zijn in totaal 8 teams.

Geert Lubberink