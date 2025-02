DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Gisteren is tussen 17.20 en 18.30 uur aan de Deichstraße in Haren een geparkeerde zwarte VW Golf aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Meppen

Tussen zaterdag 12.00 en zondag 14.15 uur is aan de Vitusstraße in Meppen bij een bus van het merk Opel ingebroken. Voor zover bekend werd er niets gestolen, maar wel voor 400 euro schade aangericht. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Werlte, Spahnharrenstätte, Vrees, Lahn

In de nacht van 8 op 9 februari zijn brandweer en politie meerdere keren uitgerukt voor branden. De politie onderzoekt of er een verband tussen deze branden bestaat.



Om 0.35 uur raakte aan de Menschenberg in Werlte een schuur in brand. Hierbij gingen landbouwmachines en brandhout verloren. De schade bedraagt 15.000 euro. Het vuur werd door de brandweer van Werlte en Lahn geblust.



Rond 1.20 uur raakte aan het Veen in Spahnharrenstätte ook een schuur in brand. De brandweer van Spahnharrenstätte rukte uit om het vuur te bestrijden. De schade bedraagt 20.000 euro.



Om 5.30 uur moest de brandweer van Werlte uitrukken voor een brand in een hoogwerker. Deze stond aan de Hambrink in Vrees. De schade bedraagt 50.000 euro.



Om 6.40 uur stonden aan de Am Busch in Lahn meerdere hooibalen in brand. Het vuur sloeg over naar een oude remise. De schade bedraagt 15.000 euro.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.