Statenfracties stellen vragen over grove fouten in versterkingsadviezen

GRONINGEN – De Statenfracties stellen vragen over grove fouten in de versterkingsadviezen.

Uit berichtgeving op RTV Noord van 7 februari jl. en de Pointer-aflevering van 9 februari jl. blijkt dat er in tientallen, mogelijk honderd-of duizendtallen versterkingsbesluiten fouten tot grove fouten staan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is sinds vorig jaar al bezig met een onderzoek naar de werkwijze bij de versterkingsoperatie, omdat zij zich zorgen maakt over de kwaliteitsborging van de NCG. Advocaat Jewan de Goede, die honderden gedupeerden bijstaat bij schadeafhandeling en versterking, ziet dat er bij de besluiten van zijn cliënten zeer gerede twijfel is over de onderbouwing. Dit heeft mogelijk ernstige gevolgen: “Dat betekent dat er mensen zijn die denken dat ze in een veilig huis wonen, maar die huizen zullen in werkelijkheid niet altijd veilig zijn”, aldus de Goede.

Op 9 februari bevestigde een Pointer-aflevering dit onthutsende beeld. Zo werd er gesproken met een gedupeerde in wiens rapport gesproken wordt over een schoorsteen die gekoppeld dient te worden aan de zijgevel, terwijl het huis van de gedupeerde helemaal geen schoorsteen heeft. In sommige rapporten worden foto’s van een compleet ander huis getoond. Er werd met gedupeerden gesproken die sinds 2020 al 5 rapporten ontvingen, waarin elk jaar een andere conclusie wordt getrokken. In het ene jaar werd het huis veilig verklaard, terwijl het in het andere jaar dermate onveilig werd verklaard dat sloop een overweging was. Uit de uitzending werd wederom duidelijk dat deze gang van zaken niet alleen kan leiden tot eventuele gevolgen voor de veiligheid van bewoners, maar dat het bovenal ontzettend stressvol is voor inwoners.

Het SodM is vorig jaar al een onderzoek gestart naar de onderzoeksmethode van het NCG. Het kan, vooruitlopend op het rapport, in ieder geval al stellen dat de kwaliteitsborging van de onderzoeken van het NCG onvoldoende is, zo bleek in Pointer.

Voor de Statenfracties van de SP, GroenLinks, Partij voor het Noorden, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren is deze zeer zorgwekkende berichtgeving aanleiding om met spoed schriftelijke vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.

De partijen willen onder andere weten of het College onderschrijft wat er in de Pointer-aflevering naar voren is gekomen; dat een deel van de woningen die de afgelopen tijd het stempel ‘veilig’ hebben gekregen, mogelijk niet veilig zijn. Ook willen de partijen van het College weten of het de harde conclusie van het SodM deelt dat de interne veiligheidscontrole bij de NCG niet op orde is. Zij willen graag weten wat het College gaat doen als het deze conclusie deelt met het SodM.

Tevens willen de partijen weten of het College al gesproken heeft met de NCG en/of staatssecretaris over wat er gaat gebeuren met de gedupeerden die een versterkingsrapport hebben gekregen en nu twijfelen of dit rapport wel klopt. Tot slot is de vraag gesteld of het college ook vindt dat er nu direct moet worden ingegrepen, om te voorkomen dat straks honderden of duizenden mensen wonen in woningen die onterecht als veilig zijn aangemerkt.

“De berichtgeving over de grove fouten in versterkingsadviezen heeft ons geschokt. Het is onbestaanbaar dat, na alle onzekerheid waar onze inwoners al doorheen zijn gegaan, zij nu opgezadeld worden met rapporten waar deze fouten in staan. Wij willen dat opgehelderd wordt hoe en waarom deze fouten tot stand zijn gekomen en wij willen ook dat er gewerkt wordt aan essentiële verbetering in de rapportage. Onze inwoners verdienen volledig herstel van vertrouwen”, aldus de Statenfracties.

Statenfractie GroenLinks Groningen