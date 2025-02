Subsidie voor sterk techniekonderwijs in Zuidoost Groningen

GRONINGEN – Het Ministerie van OCW heeft voor 2025-2028 een subsidie van 3,9 miljoen toegekend om techniek- en technologieonderwijs in de regio Zuidoost Groningen te versterken en te stimuleren.

Deze subsidie wordt ingezet om leerlingen enthousiast te maken voor techniek en technologie door versterking van het techniekonderwijs en meer samenwerking met bedrijven. In de STO regio Zuidoost Groningen werken het Dollard College en Ubbo Emmius samen met het mbo. Het ministerie schrijft in haar motivering bij de toekenning van de subsidie: “De regio heeft helder voor ogen hoe zij toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs wil aanbieden. De samenwerking van het onderwijs en de bedrijven geeft blijk van ervaring. Er zijn veel activiteiten met aandacht voor maatschappelijke opgaven.”

Bedrijfsleven

In deze regio staan de technische bedrijven zeer positief tegenover de samenwerking met de scholen. Ze investeren veel tijd en energie in bedrijfsbezoeken en gaslessen, zodat onze leerlingen kennismaken met de verschillende bedrijven en bijbehorende beroepen in de technische sector. De bereidheid van de bedrijven in onze regio is dus groot en dat is essentieel voor STO, Sterk Techniekonderwijs. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld een rondleiding bij bedrijven of een medewerker geeft een gastles. Ook de docenten van de technische profielen zien het belang van de samenwerking met de bedrijven. Ze blijven op deze manier op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en ze vinden het belangrijk dat hun leerlingen weten waar ze zoal kunnen en willen werken. Daarnaast stemt het onderwijs op hun beurt hun techniekinvesteringen af met bedrijven, zodat leerlingen op school al ervaring opdoen met machines die in het bedrijfsleven gebruikt worden. Bovengenoemde samenwerking is de motor voor STO in deze regio.

Basisonderwijs

Ook het basisonderwijs wordt bij Sterk Techniekonderwijs betrokken. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek. In Winschoten ligt een kalender klaar voor verschillende activiteiten op het gebied van techniek waarop docenten van de basisscholen hun groep kunnen aanmelden voor een activiteit. Zo zijn de kleuters van harte welkom bij het profiel bwi (bouwen, wonen en interieur). Samen met de leerlingen van klas 3 gaan ze aan de slag met hout en maken ze kennis met de bouw. Bij een ander project gaan de leerlingen van groep 7/8 bij pie (produceren, installeren en elektro) een automatische borstel maken of leren ze voor het eerst bij m&t (mobiliteit en transport) om een band te verwisselen. Daarnaast is het mogelijk dat de Campus Innovation Lab bij de scholen langskomt met drones en vr-brillen.

Vijf STO-regio’s

De provincie Groningen kent vijf STO-regio’s. Deze regio’s hebben regelmatig contact met elkaar, bijvoorbeeld over het evenement Tech to the Future of de meeloopdagen mbo. Daarnaast overleggen ze met het mbo over de aansluiting vmbo-mbo en met brancheorganisaties. Iedere regio werkt wel op z’n eigen manier en met z’n eigen contacten.

Maria Tiggelaar, projectleider STO van het Dollard College, is heel blij met de subsidie voor de komende vier jaren. “Het geeft ons de mogelijkheid voor gerichte samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven en zo onze leerlingen goed op te leiden en te behouden voor de regio.”

