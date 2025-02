The Sidekicks verzorgen optreden in Ons Noabershoes

VEELERVEEN – The Sidekicks, een heerlijke mix van blues, rock, pop en jazz treden op in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen.



The Sidekicks, een vijfkoppige band uit Oost-Groningen, delen een passie voor muziek en brengen een stijl voort, beïnvloed door diverse muziekstromingen en grootheden. Hun kenmerkende ‘Sidekicks sound’ combineert muzikale elementen die de bandleden door de jaren heen hebben verzameld. Albums als ‘Blues And More Than Blues’ (2012) en ‘Texas Of The North’ (2017) weerspiegelen hun veelzijdige stijl.

Internationaal erkend als topklasse, bewijzen ze dat blues niet beperkt is tot de VS. De indrukwekkende prestaties van The Sidekicks zijn niet onopgemerkt gebleven. De band schitterde in diverse radioprogramma’s en betrad vele podia in Nederland en Duitsland. Met hun bekendheid voor energieke liveoptredens brengen ze het publiek moeiteloos mee in hun muzikale verhaal. Hun derde album, “Homemade”, was de Nederlandse inzending van 2024 voor The Best Self-Produced cd van The International Blues Foundation in Memphis.

Zaterdag 1 maart treden ze op in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Inloop vanaf 20:00 uur. Aanvang 20:30 uur.

Kaarten via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348

Pieter Huttinga