Aanhoudingen en zoekingen in Vries, Assen en Beilen in onderzoek naar zorgfraude

DRENTHE – De politie heeft drie aanhoudingen verricht in een onderzoek naar onder andere zorgfraude. Op maandag 10 februari werden een 52-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Vries aangehouden. Ook zijn er die dag door politie en de FIOD zoekingen gedaan in drie panden in Vries, Assen en Beilen. Op dinsdag 11 februari is een 59-jarige man uit Assen aangehouden.

De politie heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar een melding van zorgfraude die in 2021 bij de politie is binnengekomen. Het zou gaan om fraude met persoonsgebonden budget. Ook werd in die melding gesproken van vrijheidsbeneming. Het onderzoek naar die melding is dus volop gaande.

Meer zaken

Uit vervolgonderzoek is naar voren gekomen dat de 52-jarige man en de 51-jarige vrouw uit Vries ook worden verdacht van andere zaken, waarbij sprake was van zorgfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. De politie heeft nader onderzoek verricht. De 59-jarige man uit Assen is aangehouden vanwege betrokkenheid bij het plegen van zorgfraude.

Fiscale fraude

Ook de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar de aangehouden verdachten. Ze kijken of er fiscale fraude is gepleegd. Vermoedelijk dienden de verdachten opzettelijk geen aangiften inkomstenbelasting in en droeg de onderneming geen loonheffing af.

In beslag genomen

Bij de zoekingen zijn verschillende goederen in beslag genomen. Het gaat deels om conservatoir beslag en deels ook om goederen die van belang zijn in het vervolgonderzoek. De aangehouden verdachten zitten vast en worden verhoord. Er is sprake van beperkingen, waardoor ze geen contact met elkaar mogen hebben.

Politie Drenthe