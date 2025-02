Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG WAT SNEEUW OF REGEN | NA MORGEN OOK ZON

Er valt vanochtend af en toe nog wat sneeuw of motsneeuw en er ligt al wat: op veel plaatsen is het dan ook glad bij temperaturen van 0 of +1 graad. Vanmiddag valt er plaatselijk nog wat regen of motregen maar de meeste tijd is het dan droog. De temperatuur stijgt tot 2 á 3 graden en veel van de sneeuw zal smelten. De wind is meest matig uit het oosten, windkracht 3 tot 4.

Vanavond neemt de wind af en het blijft bewolkt. Plaatselijk valt wat lichte regen en vannacht kan ook weer wat sneeuw vallen. Dat zal ook gladheid opleveren want de temperatuur daalt vannacht naar 0 of -1. De resten van de sneeuw kunnen dan dus weer gaan opvriezen.

Morgen begint dan ook met gladde wegen en het blijft morgen bewolkt met af en toe wat lichte sneeuw en 0 tot +2 graden. Er staat morgen een zwakke tot matige oostenwind. Morgenavond valt er nog een enkel sneeuwbuitje en dat blijft dan liggen: de minimumtemperatuur is donderdagnacht -3 tot -5.

Donderdag en vrijdag zijn droog met ‘s middags 1 á 2 graden boven nul en vrijdagnacht is er weer een paar graden vorst. Het volgende weekend is daarna ook koud met ‘s nachts lichte tot matige vorst en overdag vrij veel zon en temperaturen rond het vriespunt.