Bouw appartementencomplex ‘Kroonstee’ in Onstwedde gestart

ONSTWEDDE – Centraal in Onstwedde is gestart met de bouw van de ‘Kroonstee’, een complex met zes ruime appartementen.

In het hart van Onstwedde wordt een bijzonder nieuwbouwproject gerealiseerd: zes fraaie en moderne appartementen, bedoeld voor bewoners die graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Dit project draagt bij aan de leefbaarheid en het toekomstbestendige karakter van Onstwedde, een dorp met een rijke historie, hechte gemeenschap en alle basisvoorzieningen binnen handbereik. De onderlinge betrokkenheid in Onstwedde is groot. “Noaberschap is hier heel normaal”

Woningaanbod dat past bij de levensloop van ouderen Onstwedde kampt, net als veel dorpen, met de gevolgen van vergrijzing. Veel oudere inwoners staan voor een dilemma: hun huidige woning wordt vaak te groot of onderhoudsintensief, maar er zijn nauwelijks alternatieven binnen het dorp om comfortabel en zelfstandig te blijven wonen. Dit dwingt velen om Onstwedde te verlaten, waar mee zij niet alleen hun vertrouwde omgeving achterlaten, maar ook de nabijheid van familie, vrienden en mantelzorgers verliezen.

Dit nieuwe appartementencomplex biedt ouderen de kans om in hun geliefde dorp te blijven, zonder in te leveren op comfort of verbinding met de gemeenschap. De zes appartementen worden op een ideale locatie bij de rotonde in het centrum van het dorp gerealiseerd, op de plek van een voormalige etablissement, die na een brand lange tijd als een lege ruimte in de dorpskern achterbleef. Met dit nieuwbouwproject krijgt het dorp er een aanwinst bij, niet alleen op het gebied van wonen, maar ook voor het dorpsbeeld en de gemeenschap.

De appartementen zijn speciaal ontworpen voor bewoners die waarde hechten aan een eigen, moderne woonruimte met alle voorzieningen, zoals een warmtepomp en vloerverwarming en de bakker, de slager, supermarkt en bibliotheek op loopafstand.

Het ontwerp en de architectuur is van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing uit Onstwedde. De appartementen worden gebouwd door Bouw- en aannemersberdrijf: Hofstra Hulshof Bouw B.V. uit Nieuw-Buinen.

Foto’s: Mazzelmoaze