Jonge ambitieuze trainer Sven Oost start loopbaan als hoofdtrainer bij VV Veelerveen

VEELERVEEN – Na vier jaar als vaste waarde in de A-selectie bij VV Veelerveen neemt de 34-jarige Sven Oost het komend seizoen het stokje over van vertrekkend trainer Jordin Louwes.

Oost begon zijn voetbalcarrière in de F-jes als keeper bij VVS Oostwold. Na een verhuizing naar Bellingwolde – en een uitstapje naar de judo – voetbalde hij een aantal jaren bij VV Bellingwolde. Eerst in de jeugd, later bij de senioren. Enkele jaren geleden maakte hij de overstap naar VV Veelerveen om zo samen met zijn broer in het eerste elftal te kunnen spelen. Ze werden twee keer kampioen en vorig jaar degradeerde Veelerveen naar de vierde klasse. Nu is Oost klaar voor een volgende stap in zijn carrière.

Met een achtergrond in de sport qua opleiding heeft Oost al veel ervaring opgedaan als trainer van jeugdelftallen. Ook als invaller nam hij de trainingen bij Veelerveen wel eens over. Daarnaast heeft hij een bovenmatige interesse in trainingsmethoden, tactieken en keuzes. Zijn kennis, ervaring en passie voor het spelletje zullen goed van pas komen.

Oost heeft een duidelijke visie voor de toekomst van de club. Hij wil de kwaliteiten van de spelers optimaal benutten, de communicatie verbeteren en meer variatie en intensiteit in de trainingen brengen. Daarnaast streeft hij ernaar dat de spelers met overtuiging spelen en initiatief nemen.

VV Veelerveen kijkt uit naar een succesvolle samenwerking met Sven Oost en heeft alle vertrouwen in zijn capaciteiten om de club naar nieuwe hoogten te brengen. Vooralsnog richt hij zicht op de rest van het huidige seizoen. Na een stroeve start, is het eerste elftal al zes wedstrijden ongeslagen in de 4e klasse B. Oost verwacht dat daar nog een aantal mooie resultaten aan toegevoegd zullen worden. Daarbij is het wel belangrijk dat de trainingsopkomst van de gehele club beter wordt.