DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Om 6.36 uur vanmorgen vond op de Oldenburger Straße in Papenburg een ongeval plaats. Een 23 jarige bestuurder van een Audi Q3 zag een, vanwege de situatie op de weg, stilstaande VW Polo van een 62 jarige man over het hoofd. Hij verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen een tegemoetkomende Renault Captur. Door de klap belandde de Renault tegen de VW Polo. De bestuurder van de Audi raakte gewond. Voor zover bekend kwamen de bestuurder van de VW Polo en de 40 jarige bestuurder van de Renault met de schrik vrij. De totale schade wordt op 21.000 euro geschat.

Lathen

Tussen zaterdag 13.00 en maandag 7.00 uur is iemand aan de Hafenstraße in Lathen tegen de buitengevel van het tankstation gereden.

Op woensdag 29 januari is bij de Combi in Lathen een heren e-bike gestolen. De fiets van het merk Morrison Sub 6.0 werd door de eigenaar om 18.45 uur bij de fietsenstandaard neergezet. Toen hij om 19.15 uur terugkeerde was het rijwiel verdwenen. De schade bedraagt 3.500 euro.

De politie zoekt van bovenstaande meldingen getuigen. Zij kunnen contact opnemen met politie Lathen 05932/72100.

Weener

In de avond/nacht van zondag op maandag is tussen 20.00 en 6.00 uur bij een tandartspraktijk aan de Industriestraße in Weener ingebroken. De praktijk werd doorzocht. Voor zover bekend werd er niets gestolen.

Gisteren is tussen 7.45 en 12.30 uur op de parkeerplaats van de Sparkasse in Weener de geparkeerde VW Golf van een 49 jarige man aangereden. De wagen heeft meerdere krassen aan de passagierszijde. De veroorzaker is onbekend.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Weener.

Sögel

Tussen vrijdag en maandag is vanaf een bouwplaats aan de Eichenhain in Sögel een op een bouwmachine gemonteerde stamper gestolen. De schade bedraagt 3.050 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Aschendorf

Tussen vrijdag en maandag zijn aan de Rheder Straße in Aschendorf meerdere bouwcontainers opengebroken. Er werd onder anderen koperkabel gestolen. De schade bedraagt 20.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.

Börger

Tussen 4 en 10 februari is van een kerk aan de Kirchstraße in Börger een koperen regenpijp gestolen. De schade bedraagt 30 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.