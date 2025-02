Lezing over geweld tegen vrouwen door Janine Meins in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Na de succesvolle tentoonstelling ‘De heksen van de Ruiten Aa’ komt Janine Meins op 6 maart om 19.30 uur in Museum Klooster Ter Apel een interactieve lezing geven over haar debuutroman ‘Zwijgpijn: zeven generaties moeders en dochters en een verzwegen grensgebied’. De thematiek van de lezing sluit goed aan bij de eerdere expositie en gaat over geweld tegen vrouwen. Niet voor niets komt Janine Meins rond Internationale Vrouwendag naar het museum met dit thema. Wethouder Giny Luth geeft een inleiding bij de lezing.



Het boek

De roman is een familiegeschiedenis gebaseerd op ware gebeurtenissen die plaatsvonden in het grensgebied tussen Oost Groningen en Duitsland. Centraal staan de Geselberg in Westerwolde, de Lethe, het voormalige buurtschap Tutjeshutten en de havenplaatsen Ditzum en Kritzum. ‘Zwijgpijn’ werd onlangs uitgebracht door uitgeverij Zomerlicht in de Martinikerk in Groningen.



1597 De Geselberg

De Geselberg ligt op de noordelijke grens tussen Duitsland en Nederland in oud moerassig veengebied. Naast plunderingen van de Spaanse Artillerie heerst een zeer besmettelijke ziekte in de streek; de pest. Er sterven veel kinderen en ook het vee wordt schaars. In al het onheil wordt een verklaring gezocht in duivelse krachten. Voornamelijk vrouwen worden verdacht van demonische activiteiten als bekend is dat ze geneeskrachtige kruidenbrouwsels gebruiken om een ziek kind of een stervende koe te helpen.

Richters, drosten en hoofdelingen voeren wisselend bewind over de grensstreek en bepalen dat Alke Engels, Geertken Johans en de zwangere huisvrouw Johanna Lubberts na op het water te zijn geworpen en meerdere malen ter tortuir te zijn gesteld, op 17 februari levend worden verbrand. Wat doet de menigte? Zij zwijgt.



2013 Parijs

Nadat Anne, moeder van twee jonge kinderen, haar gewelddadige huwelijk weet te ontvluchten, bouwt ze razendsnel een nieuw succesvol leven op. Jaren later, tijdens een feestelijke trip naar Parijs, onthult haar dochter Merel een lang verzwegen, heftig geheim. Anne belooft om er met niemand over te praten, maar beseft meteen de onmogelijkheid daarvan. Wat volgt is een emotionele en strijdbare zoektocht. Anne

ontdekt dat dit trauma zich niet alleen in het hier en nu manifesteert, maar van generatie op generatie werd doorgegeven.



Zwijgpijn is een meeslepende, filmische vertelling die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal en toont de complexiteit van geweld tegen vrouwen. In deze familiegeschiedenis geeft het verleden betekenis aan het heden. Een ode aan zowel het zwijgen als het spreken over ervaringen van kwetsbaarheid, en aan de eeuwenlange complexiteit van die paradox. Laat dit aangrijpende verhaal diep onder je huid kruipen,

terwijl je onderweg vat krijgt op een heilzame onderstroom. Een verbindende kracht die tijdloos is en die we maar al te gemakkelijk geneigd zijn te vergeten: de liefde.



De auteur

Janine Meins (Winschoten 1971) verslond als kind al boeken. Ze studeerde Sociale Wetenschappen in Groningen en deed in 2015 promotieonderzoek naar de succesfactoren van vrouwelijke topmanagers en de impact van familiesystemen. Ruim twintig jaar was ze als directeur en toezichthouder in onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen verantwoordelijk voor het oplossen van complexe organisatie- en personele vraagstukken, die meer dan eens raakten aan sociale onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag. Toen ze in eigen familiekring werd geconfronteerd met dit thema begon ze aan een persoonlijke zoektocht dat leidde tot haar debuutroman: ‘Zwijgpijn’.

Janine is getrouwd met Kees. Samen hebben ze vijf kinderen en wonen in de provincie Groningen, in de nabijheid van de Geselberg.

Praktische informatie

Datum: 6 maart 2025

Tijd: 19.30 tot circa 21.00 uur

Deelname: boeken via https://kloosterterapel.nl/activiteiten

Locatie: Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

