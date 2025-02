Nieuwe podwalk ‘Hoe van Gogh naar Groningen kwam’ neemt luisteraars mee door rijke kunstgeschiedenis

GRONINGEN – Marketing Groningen en het Groninger Museum introduceren de nieuwe podwalk ‘Hoe van Gogh naar Groningen kwam’. Deze podwalk neemt luisteraars mee langs historische locaties in de stad Groningen, waar de kunststroming door het eind van de 19e eeuw/de eeuwwisseling voelbaar is. Luisteraars maken tijdens deze wandeling een reis door de stad en leren hoe Groningen aan het einde van de negentiende eeuw uitbloeide tot een stad waar cultuur en wetenschap floreerde.



Eind negentiende eeuw organiseerde een groep ambitieuze studenten van de Rijksuniversiteit Groningen de grootste Van Gogh-expositie tot dan toe in Nederland. In het toenmalige gebouw van het Groninger Museum aan de Praediniussingel waren destijds maar liefst 128 werken van de beroemde schilder te zien. Deze expositie droeg bij aan de erkenning van Van Goghs werk en introduceerde de kunststroming aan een breed publiek in het Noorden. De podwalk neemt luisteraars mee naar de locaties die een sleutelrol speelden in deze artistieke ontwikkeling.



Elke stop vertelt een bijzonder verhaal

De route start bij het imposante Hoofdstation Groningen, een voorbeeld van de vernieuwingen die de stad rond 1900 onderging. Vervolgens wandelen deelnemers langs onder andere Hereweg 10, waar de twee zusjes Aaltje en Margaretha Haan woonden en waar schilderijen van Van Gogh aan de muur hingen. Andere bijzondere stops zijn Herestraat 52, de voormalige locatie van Academie Minerva op de Grote Markt, en het Harmoniegebouw, waar het allereerste Van Gogh-schilderij in Groningen werd getoond. De wandeling eindigt bij het Groninger Museum, waar het werk van moderne kunstenaars nog steeds te bewonderen is.



Marketing Groningen en het Groninger Museum

Marketing Groningen en het Groninger Museum hebben deze podwalk gezamenlijk ontwikkeld, met als doel het culturele erfgoed van de stad toegankelijker te maken voor een breed publiek. De podwalk vertelt niet alleen over de geschiedenis, maar laat ook zien hoe Groningen een broedplaats was voor vernieuwende kunststromingen.



De podwalk ‘Hoe van Gogh naar Groningen kwam’ is vanaf 11 februari te beluisteren via visitgroningen.nl/podwalk-van-gogh. Bezoekers kunnen op eigen tempo de stad verkennen en zich onderdompelen in het kunsthistorische verhaal van Groningen. De lancering van deze podwalk zal het begin zijn van andere leuke initiatieven omtrent de expositie ‘Hoe van Gogh naar Groningen kwam’, die tot en met 5 mei te bekijken is in het Groninger Museum.



Podwalk in de stad Groningen: visitgroningen.nl/podwalk-van-gogh

Tentoonstelling Groninger Museum: www.groningermuseum.nl

Marketing Groningen