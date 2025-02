Partij voor de Dieren vraagt provincie om steun in tegengaan hoge dierenartskosten en verdwijnen lokale praktijken

GRONINGEN – Inwoners van Groningen met huisdieren krijgen steeds vaker te maken met hoge dierenartskosten en slechte bereikbaarheid van praktijken. Dierenartspraktijken worden massaal overgenomen door grote, commerciële bedrijven, met forse prijsstijgingen tot gevolg. Deze buitenlandse investeerders zien de zorg voor dieren als een winstmodel. Huisdiereigenaren kunnen de noodzakelijke zorg voor hun dier niet meer opbrengen. Bovendien worden lokale praktijken gesloten waardoor men steeds verder moet reizen voor een bezoekje aan de dierenarts. De Statenfractie Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat Groningers en hun huisdieren op deze manier als verdienmodel worden gebruikt en heeft vragen gesteld aan het College met het verzoek om te doen wat mogelijk is om deze kwalijke ontwikkeling te stoppen.

Dieren én baasjes de dupe

Fractievoorzitter Stijn ten Hoeve: “Goede dierenartszorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, óók voor baasjes met een kleine beurs. Dieren worden zwaar de dupe als eigenaren zorg gaan mijden omdat ze de kosten niet kunnen opbrengen. Bovendien is niet iedereen in staat om tientallen kilometers te reizen met een ziek dier.”

Volle asiels

De Partij voor de Dieren maakt zich ook zorgen over het steriliseren en castreren van katten. Als mensen deze basisingrepen niet meer kunnen betalen zullen de asiels zullen nog voller raken maar zal ook het aantal zwerfkatten toenemen. Jagers staan klaar om zwerfkatten dood te schieten, omdat ze weidevogelkuikens zouden opeten.

Ten Hoeve: “Het is in het belang van zowel eigenaren, huisdieren als de natuur om betaalbare zorg te behouden. Daarnaast wordt het veel dierenartsen die niet voor een keten willen werken heel moeilijk gemaakt. Zij worden ontslagen, of stappen zelf op uit onvrede over het beleid en de hoge prijzen. Kleine praktijken en zelfstandige dierenartsen kunnen ook meer persoonlijke zorg verlenen, omdat ze de klanten en hun dieren goed kennen. In een grote kliniek met tientallen dierenartsen is dat niet zo.”

Politiek aan zet

In de Tweede Kamer zijn vorig jaar meerdere moties aangenomen (ingediend door PvdD, SP, en PVV) die de regering oproepen om maatregelen te nemen tegen deze commerciële overnames, en om een prijsplafond in te stellen voor noodzakelijke dierenartskosten. Echter, tot op heden heeft de regering geen enkele actie ondernomen, en gaan de overnames in hoog tempo door. “Wij willen dat de provincie stevig op de deur van het ministerie bonst om orde op zaken te stellen, in het belang van onze inwoners en hun dieren”, aldus Ten Hoeve.



De autoriteit Consument en Markt heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd naar de marktwerking in de dierenartsbranche.

Tessie Bevers

Fractie Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Groningen