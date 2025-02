PvdA en GroenLinks in Oldambt gaan samen de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in

OLDAMBT – Leden van de PvdA hebben tijdens een ledenvergadering unaniem besloten, om samen met GroenLinks met 1 lijst en 1 verkiezingsprogramma de verkiezingen in te gaan. De leden van GroenLinks kozen op een eerdere ledenvergadering al voor gezamenlijke deelname aan de verkiezingen in 2026. Na de verkiezingen gaan de partijen één fractie vormen in de gemeenteraad van Oldambt.

Afgelopen jaar spraken de besturen en leden van PvdA en GroenLinks met elkaar over hoe verschillende samenwerkingsvormen in de praktijk zouden kunnen werken en wat de voor- en nadelen zijn.

“Juist nu de invloed van radicaal-rechtse partijen groter wordt, ook op het leven van onze inwoners, vinden onze leden het van groot belang dat de PvdA en GroenLinks lokaal de krachten bundelen”, aldus voorzitter Alida Michels. “De keuzes die we in de gemeenteraad maken zijn gebaseerd op waarden die de PvdA en GroenLinks in meerderheid delen. Door samen de verkiezingen in te gaan kunnen we ons vanuit die gemeenschappelijke waarden nog krachtiger inzetten voor een sociaal en leefbaar Oldambt.”

“Ook de ALV van GroenLinks Oldambt is in grote meerderheid tot de conclusie gekomen dat samenwerking met één lijst en één programma de beste stap vooruit is”, zegt Pascal van Corbach, voorzitter van GroenLinks Oldambt . “Het betekent niet dat er geen vraagtekens zijn. Maar dat spreekt vanzelf, er zijn nu eenmaal verschillende meningen en opvattingen. Maar het uitgangspunt is helder: we willen samen verder. We denken dat we op basis van ons beider gedachtegoed de kiezer op een positieve wijze kunnen overtuigen om op PvdA-GroenLinks Oldambt te stemmen.”

Bron: PvdA Oldambt