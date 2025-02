PvdA-Statenfractie Groningen op bezoek bij waterschap Hunze en Aa’s

VEENDAM – De Groningse PvdA-Statenfractie legde afgelopen maandag 10 februari een werkbezoek af aan de PvdA-fractie van het waterschap Hunze & Aa’s. In Veendam spraken de fracties samen over onder andere het belang van waterkwaliteit en waterveiligheid.

In 2024 ging de Statenfractie van de PvdA al op bezoek bij alle tien Groninger gemeenten. Dat gebeurde in het kader van de grote opgaven waar onze provincie voor staat. De PvdA-Statenfractie vindt het belangrijk om te weten wat er in de verschillende regio’s speelt en wat de inwoners bezig houdt: wat zijn hun zorgen en hoe kunnen de Provinciale Staten eventueel een rol spelen in het verlichten van die zorgen?

In 2025 gaat de Statenfractie ter aanvulling ook langs bij de twee waterschappen die onze provincie rijk is. In dit kader is er afgelopen maandag een bezoek gebracht aan het waterschap Hunze & Aa’s, gevestigd in Veendam. Hier gingen de Statenleden in gesprek met de PvdA-leden van het algemeen en het dagelijks bestuur van het waterschap. Samen gingen de fracties in gesprek over thema’s als waterkwaliteit en waterveiligheid, de Kaderrichtlijn Water, veenoxidatie, natuurlijke oevers en samenwerking tussen de lokale bestuurslagen.

Provinciaal fractievoorzitter Pascal Roemers: “Het is van belang dat we niet alleen de contacten onderhouden met de gemeenten, maar juist ook met de waterschappen. We zien steeds meer hoe belangrijk het thema water is en wordt in ons dagelijks leven. Daar moeten we elkaar in helpen. Dergelijke werkbezoeken helpen ons hierbij.”

In maart zal een bezoek worden afgelegd aan het waterschap Noorderzijlvest, waarna de PvdA-Statenfractie haar ronde langs de 12 lokale bestuurslagen in onze provincie zal hebben afgerond.

PvdA-Statenfractie in Groningen,