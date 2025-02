Dagbesteding ’t Kraaiennust gaat verhuizen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERSE TREKJES | VOORLOPIG NOG KOUD

Net als gisteren heeft het weer ook vandaag winterse trekjes want het is bewolkt en vanochtend valt er verspreid wat lichte sneeuw. Maar heel veel sneeuw valt er bij ons niet en de temperatuur ligt tussen 0 en +1, dus er is ook lichte dooi.

Vanmiddag is er ook nog kans op een klein sneeuw- of regenbuitje en het blijft bewolkt. De maximumtemperatuur is 1 á 2 graden en de wind is matig uit het oosten, windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht blijft er kans op een vlokje sneeuw en het daalt vannacht uiteindelijk tot ca. -2 graden. Er is dus kans op gladheid, maar morgen komen er opklaringen en komt de zon af en toe tevoorschijn met wellicht nog een kleine sneeuwbui. Maximum morgen rond +1 en een matige wind uit het noordoosten.

Op vrijdag en in het weekend is er vrij veel zon met ‘s middags vooral stapelwolken. Maximumtemperaturen die dagen rond 2 graden en minima rond -3. Of die kou na het het weekend door gaat zetten, is nog te bezien.