Jah Lisa Saké winnaar voorleeswedstrijd Westerwolde Noord

BLIJHAM – Vanmiddag heeft Jah Lisa Saké de regionale voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd van Westerwolde Noord gewonnen.

Biblionet Groningen organiseert deze maand de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn 13 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorrondes hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen.

Regionale voorronde in Westerwolde

Bibliotheek Blijham organiseerde vanmiddag een regionale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Hieraan deden vijf leerlingen van scholen uit Westerwolde Noord mee. De jury werd gevormd door wethouder Wietze Potze, Janneke Klok ( Biblionet Groningen) en Mieke de Wit (voormalig directeur van het Laaktheater in Rotterdam). Namens de bibliotheken waren Henriette Blok, Kratia Heemstra en Hennie Nijmeijer aanwezig.

Na een korte inleiding door Hennie Nijmeijer kon de eerste deelnemer het spits afbijten. De volgorde werd bepaalt door aan “een rad te draaien”. De jury lette onder anderen op of de deelnemers duidelijk en rustig spraken, of ze een goed fragment hadden uitgekozen en of ze het publiek aankeken en konden meeslepen in het verhaal.

De deelnemers waren:

Remon de Boer van De Wegwijzer

Jah Lisa Saké van de Vlonder

Ryan Buze van de Oosterschool

Daan Huisman van de Wiekslag

Koen Dekker van de Loopplank

Als winnaar kwam Jah Lisa Saké uit de bus. Zij las voor uit: Floor regelt door, geschreven door Marjon Hoffman. Tweede werd Daan Huisman. Hij las voor uit Operatie T.O.I.L.E.T., geschreven door Tiemon Verbeeck. Voor alle deelnemers was er een oorkonde en een presentje.

Jah Lisa gaat naar één van de twee halve finales. Daan Huisman is reserve. Acht voorleeskanjers stromen door naar de provinciale finale op woensdagochtend 16 april in vanBeresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale in mei in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden ze om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2025.

Morgenavond is om zeven uur de regionale voorronde met kandidaten van acht scholen uit Westerwolde Zuid. Dit vindt plaats in de bibliotheek van Ter Apel.



De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor jeugdboeken.

Foto’s: Jan Glazenburg, HIER vindt u alle foto’s.