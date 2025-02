Negende editie van de 4 Mijl van Emmen met nieuwe startlocatie, gratis bus transfer, tickets & harloopclinics

EMMEN – Op zondag 6 april 2025 vindt de 9e editie van de Peter van Dijk Projects 4 Mijl van Emmen plaats. Dit hardloopevenement is een begrip in de regio en belooft dit jaar nog spectaculairder te

worden. Met een nieuwe startlocatie, gratis bus transfer voor 4 mijl en professionele hardloopclinics voor 4 mijl en Kids Run is alles in gereedheid gebracht om hardlopers van alle niveaus een onvergetelijke dag te bieden.



Bereid je optimaal voor met hardloopclinics

Wil je goed voorbereid aan de start verschijnen? E.A.C. de Sperwers organiseert in samenwerking met de 4 Mijl van Emmen een reeks hardloopclinics, speciaal ontworpen om je conditie en techniek te verbeteren.

Gedurende acht weken krijg je training van ervaren coaches. De clinics starten op donderdag 13 februari 2025. Een ideale manier om fit en vol vertrouwen aan de start te staan! Aanmelden kan via de website 4mijlvanemmen.nl of stuur een email naar info@4mijlvanemmen.nl.



Nieuwe startlocatie & gratis bustransfer

Het hing al even in de lucht, maar het is rond. Eén van de grootste vernieuwingen dit jaar is de startlocatie

vanuit de tunnel bij Station Emmen Zuid. Deze ruimere opzet zorgt voor een betere spreiding van deelnemers en biedt een vlotte start op de Nieuw Amsterdamsestraat. Daarnaast is er een gratis bus transfer vanuit het centrum naar de start voor de 4 mijl. Dit jaar inbegrepen bij jouw inschrijving voor het reguliere 4 mijl ticket, team tickets 4 mijl en 4 mijl Business Run. Zo kom je ontspannen en op tijd aan bij de startlijn.



Unieke samenwerking met Citylauf Lingen

Vele oosterburen en Nederlanders hebben het combi-ticket afgenomen voor deelname aan zowel de 4 Mijl van Emmen als de Citylauf Lingen. Dit biedt niet alleen een extra sportieve uitdaging, maar ook aantrekkelijke voordelen zoals een gratis custom hardloopshirt, een hardloop clinic aan de grens en een bus transfer tussen Emmen en Lingen. Kies uit 4 Mijl in Emmen + 5 km in Lingen of 8 Mijl in Emmen + 10 km in Lingen en beleef een internationaal hardloopavontuur!



Gratis deelname voor basisschoolleerlingen van 11 basisscholen & hardloop clinics

Kinderen van basisscholen in Emmermeer, Delftlanden en Bargeres in Emmen kunnen gratis meedoen aan de Kids Run 500 of 1000 meter. Scholen hebben aanmeldcodes verstrekt waarmee ouders hun kinderen eenvoudig via de website kunnen inschrijven. Code niet of nog een keer ontvangen, neem contact op met de betreffende school. Naast de gratis deelname worden er dit jaar ook speciaal voor de Kids Run gratis hardloopclinics georganiseerd voor deze gebieden onder begeleiding van buurtsportcoaches gemeente Emmen, Drenthe College en trainers van E.A.C. de Sperwers (de atletiekvereniging in Emmen).

Hardloop clinics Kids Run gebied Emmermeer: Vrijdag 28 februari, vrijdag 7 maart en vrijdag 14 maart clinic van 14:00-15:00 in sporthal De Meersport, Emmermeer. Aanmelden voor de clinics kan via het Rijke Schooldag programmaboekje!

Voor kinderen uit Delftlanden en Bargeres zijn er extra clinics tijdens de momenten van de spelcontainer op: Woensdag 19 maart en woensdag 26 maart van 14:30 tot 15:30 uur. Aanmelden voor deze clinics kan via https://www.actiefinemmen.nl/clinic-4-mijl-van-emmen. Ook kinderen die zich nog niet hebben aangemeld voor de Kids Run op 6 april mogen deelnemen aan deze clinics.



De 4 Mijl van Emmen is dé kans om jezelf sportief uit te dagen en samen met duizenden lopers de sfeer te beleven. Schrijf je vandaag nog in via 4mijlvanemmen.nl en scoor die medaille aan de finish en geniet na tijdens jouw bezoek aan het 4 Mijl Festival.

Paul van Put

Foto’s: Robert Smit EPIC4U.NL