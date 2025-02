Pekela investeert in leefbaarheid inwoners: 19 projecten ontvangen samen €118.000

PEKELA – Negentien Pekelder projecten ontvangen gezamenlijk ongeveer €118.000 uit het Leefbaarheidsfonds. De gemeente Pekela heeft gisteren (dinsdag) bekendgemaakt welke stichtingen, verenigingen en bewonerscollectieven subsidie krijgen voor hun project om de leefbaarheid in Pekela te versterken.

‘We zijn echt positief verrast door het aantal aanvragen dat we hebben ontvangen. Ze laten zien hoeveel positieve ideeën er in onze gemeente zijn. En dat de betrokkenheid van de Pekelders groot is om de leefbaarheid in Pekela te verbeteren,’ zegt wethouder Reiny Kuiper over het project.

Vernieuwende initiatieven

‘Het Leefbaarheidsfonds is bedoeld voor vernieuwende initiatieven,’ licht Kuiper toe. ‘De gesubsidieerde projecten zijn er heel goed in geslaagd te onderbouwen waarom hun idee Pekela iets extra’s brengt.’

Een aantal ingediende projecten kwam niet voor subsidie in aanmerking. De gemeente nodigt de initiatiefnemer uit om in een volgende ronde een nieuwe aanvraag te doen.

Over het Leefbaarheidsfonds

Het Leefbaarheidsfonds is bedoeld om projecten te ondersteunen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente ten goede komen. Het geld voor het fonds komt uit de opbrengsten van twee zonneparken in de gemeente.

In 2025 komt er opnieuw subsidie beschikbaar. Zodra de aanvraagperiode bekend is, wordt dit via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd. Daarnaast ontvangen alle stichtingen en verenigingen een persoonlijk bericht.

Overzicht van alle gesubsidieerde projecten

⦁ Extra randprogrammering Schutsemarkt in Nieuwe Pekela

⦁ Extra randprogrammering Jaarmarkt Oude Pekela

⦁ Nieuwe tenten voor Scouting Nieuwe Pekela

⦁ Nieuw keukengerei voor de kookclub in MFC De Binding

⦁ Herinrichting plantsoen Noorderkolonie in Boven Pekela als sociaal ontmoetingspunt

⦁ Pannakooi in Nieuwe Pekela door SJO Pekela2000

⦁ Opknappen begraafplaats Wedderwegkerk in Oude Pekela

⦁ Wijkleefbaarheidsdag ’t Ol Alteveer in Nieuwe Pekela

⦁ Opstartkosten voor de stichting Vrienden van Boven Pekela (speelplek)

⦁ Bijdrage aan een nieuwe duurzame wedstrijdbodem van manegevereniging NIOP

⦁ Cultuurprogramma vanuit de Lutherse Kerk in Nieuwe Pekela

⦁ Publicatie “Ode aan Pekelder Wichter” van Stichting Westers (het Kapiteinshuis)

⦁ Nieuwe jassen voor Excelsior

⦁ Internationale Vrouwendag 2025

⦁ Jubileumviering 175 jaar Molen de Onrust

⦁ Avond- en nachtopeningen door Kapiteinshuis, Siep&Co en Molen Onrust

⦁ Educatieve ruimte voor Dierenweide Nieuwe Pekela

⦁ Nieuwe uitstraling van de kinderboerderij in Oude Pekela

⦁ Orkest van de Veenkoloniën in Pekela door de Culturele Commissie Pekela

Feestelijke bijeenkomst

Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad. Op donderdag 13 maart om 19:30 uur krijgen de stichtingen, verenigingen en bewonerscollectieven een waardecheque uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. De locatie volgt nog.

Gemeente Pekela