Provincie investeert ruim 34 miljoen euro in goed leven Groningers

GRONINGEN – De provincie vindt het belangrijk dat het goed leven is hier in Groningen. Daarom gaat er ruim 34 miljoen euro naar meer gezonde levensjaren, meer bewegen en sporten, goed wonen, minder armoede en gelijke kansen. Hoe het geld besteed wordt, staat in het uitvoeringsprogramma leefbaarheid 2025 – 2027 dat het college gisteren heeft vastgesteld. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Met trots kan ik zeggen dat we dit programma uitvoeren samen met gemeenten, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen én onze inwoners.”

Gezond Groningen

In totaal zeven acties uit het uitvoeringsprogramma zijn gericht op een betere gezondheid en omgaan met de uitdagingen in de zorg. Een daarvan is de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen die wordt voortgezet, bedoeld om zorg, samen met andere functies, onder te brengen in één gebouw. Verder gaat er via het Nationaal Programma Groningen-uitvoeringprogramma 74 miljoen euro naar projecten voor de gezondheid. Onder meer gericht op preventie: gezond gedrag en een gezonde leefomgeving. Andere acties zijn een subsidieregeling voor gezonde en sociale voedselinitiatieven en geld voor het project ‘Samen koken voor iedereen’.



Sport en bewegen

Om te stimuleren dat meer mensen genoeg bewegen, steunt de provincie ook de komende jaren projecten vanuit het Gronings provinciaal beweegakkoord, zoals Dynamische Schooldag, een project dat kinderen meer laten bewegen tijdens de schooldag. Een andere actie is dat de regeling die sporters met een beperking en sporttalent ondersteunt, bijvoorbeeld in de vervoerskosten, wordt voortgezet. Via het Huis voor de Sport steunt de provincie sportverenigingen dit jaar extra met in totaal 100.000 euro, gebaseerd op wat een vereniging nodig heeft.



Sociaal Groningen

Acht acties zijn gericht op het verminderen van armoede. Zo gaat de provincie gemeenteprojecten ondersteunen die ervoor zorgen dat kinderen met een gevulde maag aan de schooldag beginnen; voor een kwart van de kinderen is ontbijt voor het naar school gaan niet vanzelfsprekend. Verder komt er onder meer een subsidieregeling voor projecten gericht op het voorkomen van discriminatie en uitsluiting, en wordt de bestaande regeling tegen laaggeletterdheid voortgezet.



Wonen in Groningen

Er zijn tien acties gericht op tevredenheid over de woon- en leefomgeving. Zoals hulp aan gemeenten bij het opstellen van een woonzorgvisie en geld waarmee gemeenten de realisatie van woningbouwprojecten kunnen versnellen. Een ander voorbeeld is de nieuwe regeling die er komt voor de herstructurering van de woningvoorraad, bijvoorbeeld door de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in het centrum van elf dorpen en steden met een regiofunctie. Het gaat hier om investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte, in samenspraak met de omwonenden.



Brede welvaart

Het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid is de vertaling van de Leefbaarheidsvisie 2025-2035 die Provinciale Staten in december hebben vastgesteld. Het programma draagt bij aan de brede welvaart. Dus niet alleen materiële welvaart, maar welvaart op alle vlakken die het leven de moeite waard maken. De doelen uit het Uitvoeringsprogramma dragen bij aan de doelen uit de Sociale Agenda van Nij Begun.

Provincie Groningen