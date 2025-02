Specialistisch hulpverleningsvoertuig voor Pekelder brandweer

NIEUWE PEKELA – Een primeur voor Pekela. De twee brandweerkorpsen van de gemeente hebben sinds woensdagavond een nieuw hulpverleningsvoertuig. Burgemeester Jaap Kuin overhandigde bij de kazerne in Nieuwe Pekela, ook namens de Veiligheidsregio Groningen, symbolisch de sleutel van de specialistische wagen.



Het gaat om een brandweerwagen met kraan die is overgenomen van het brandweerkorps in de gemeente Haaglanden. Dit nieuwe voertuig is speciaal ontworpen voor technische hulpverlening. Dankzij de hydraulische kraan kan het worden ingezet bij zware verkeersongevallen, het bergen van vastzittend vee of andere complexe reddingsoperaties. ‘Het is in feite een rijdend gereedschapsmagazijn, uitgerust voor uiteenlopende noodsituaties,’ aldus teamleider Wouter Joostens.



Dat het hulpverleningsvoertuig in Pekela is gestationeerd is van strategisch belang. Tot nu toe werd een hulpverleningsvoertuig met kraan opgeroepen vanuit Groningen, Delfzijl of zelfs Emmen. Dat kost waardevolle tijd. Joostens: ‘Deze aanwinst betekent een flinke tijdswinst voor de regio. We kunnen nu sneller handelen en efficiënter hulp bieden.’



De korpsen van Oude en Nieuwe Pekela gaan het nieuwe hulpverleningsvoertuig allebei gebruiken. Om de twee weken staat het in de kazernes van Oude en Nieuwe Pekela. Voor een groot deel van de Pekelder brandweerlieden betekent het een extra taak waarvoor een jaar lang training moet worden gevolgd.

Burgemeester Jaap Kuin: ‘We zijn ten eerste apetrots dat een klein korps als Pekela na Groningen en Delfzijl zo’n specialistische brandweerauto in het wagenpark heeft. Maar ook trots op de mensen van onze brandweer die deze taak moeten maar zeker ook kunnen uitvoeren.’

Gemeente Pekela