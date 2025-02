Verdachte aangehouden na melding mogelijk steekincident Vismarkt

GRONINGEN – De politie heeft een verdachte aangehouden na de melding van een steekincident aan de Vismarkt in Groningen. Aan de Kleine Haddingestraat troffen we een slachtoffer aan. De politie doet onderzoek naar de achtergrond van de melding en wat er zich precies heeft afgespeeld. Mogelijk was er sprake van een conflict tussen de verdachte en het slachtoffer.

Rond 22:30 uur ontving de politie een melding van een steekincident aan de Vismarkt in Groningen. Aan de Kleine Haddingestraat troffen agenten een slachtoffer aan. Dit gaat om een 19-jarige man uit Leeuwarden. Hij was gewond. Toen ze de man aantroffen zijn ze gelijk gestart met medische hulpverlening, waarna de man uiteindelijk werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

Kort na het aantreffen van het slachtoffer hebben agenten aan de Vismarkt een verdachte aangehouden. Dit gaat om een 23-jarige man uit Arnhem. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de melding. Hij zit vast en wordt verhoord. Mogelijk was er sprake van een conflict tussen de verdachte en het slachtoffer.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de achtergrond van de melding en wat er zich precies heeft afgespeeld. Zo spreken we met getuigen, doen we buurtonderzoek en bekijken we eventuele camerabeelden uit de omgeving van het incident. Op dit moment zijn we nog wel op zoek naar meer informatie of mensen die beelden hebben waarop het incident te zien is geweest. Heeft u meer informatie? Of misschien beelden waarop iets te zien is? Meld het bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Politie Groningen