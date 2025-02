Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Alteveer

ALTEVEER – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Alteveer. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 12 februari was het startpunt van de wandeling van WandelenWerkt in De Drijscheer in Alteveer. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze ochtend waren er weer de bekende drie afstanden.

De Drijscheer ontleent zijn naam aan een driescharige ploeg. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het logo van de Drijscheer. Ze symboliseren de drie disciplines die aanwezig waren bij de realisering van dit gebouw, de school, de sporthal en het dorpshuis. Voor de Drijscheer ligt een enorme zwerfkei van ruim 30 ton. Deze is vlakbij opgegraven, bij de aanleg van een tweede speelveld voor de voetbalclub. Deze kei is er in juli 1980 geplaatst.



De Drijscheer is gebouwd op ongeveer het hoogste punt van wat toen Tange-Alteveer heette, de Höchte. De basisschool draagt nog deze naam. Dergelijke ruggen in het landschap worden ook wel een Morene genoemd. In het verleden stond vlakbij ook een huishoudschool op de zandrug. Deze droeg de naam “Moraine”. Zou het mogelijk zijn dat dit het Grunnegs is voor Morene?



De wandeling ging van start via de Keiweg en Parallelweg. Via de Tangerveldweg ging het richting Holte. Hierbij passeerden de wandelaars een gebied met de naam Dunsveen. In de driehoek Alteveer, Pekela en Wedde liggen verschillende gebieden die de naam veen dragen. Te denken valt hierbij aan Dunsveen, Borgesiusveen, Bronsveen en Hoornderveen. Van Hoornderveen is bijvoorbeeld bekend dat het ontstond in de 19e eeuw toen een 5 meter dikke veenpakket werd afgegraven en een akkerbouwgebied ontstond.

De wandeling ging verder richting Holte. Dit buurtschap ontstond na de markescheiding van Onstwedde. Er werden toen door de veengebieden een aantal nieuwe wegen aangelegd. Het eerste huis in Holte verrees in 1836. Van Holte ging het richting Tange en hierbij ging het over de Onstwedder Holte. Dit is een verhoging in het landschap en dateert uit het Saalien. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd en is genoemd naar de rivier de Saale, een zijrivier van de Elbe.

In Tange aangekomen werd nog een rondje gewandeld en hierbij ging het via de Höchterweg. De Hóchterweg was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw, vooral bij regenachtig weer, een vieze modderige weg. Maar in de jaren vijftig was de verharding van deze weg, samen met de Tangerveldweg, een feit. De weg werd toen, in aanwezigheid van burgemeester Knottnerus van de gemeente Onstwedde, geopend door de oudste- en de jongste aanwonende van de beide wegen. De jongste hiervan, Gepke Bodewits, is een van de vaste deelnemers aan de wandelingen en was er vandaag ook weer bij. Een foto van dit heugelijke feit is aan de fotoreportage toegevoegd.

Via de Tangerdwarsweg en Tangerweg ging het weer naar de Drijscheer. Daar stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood te wachten. Weer een prachtige wandeling met werkelijk schitterend winters wandelweer.

Jan Bossen