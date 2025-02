3000e bezoek van Energiecoach in Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL WAT SNEEUW | ‘S NACHTS LICHTE VORST.

Het is vandaag nog maar eens bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte sneeuw, maar dat is zeker niet zo veel als gisteren. Maar het is op veel plaatsen glad op de weg door bevriezing van de sneeuw, want de temperatuur ligt vanochtend 1 tot 3 graden onder nul. Vanmiddag wordt het +1 of +2 en er staat vandaag een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vannacht is het rustig en droog en er is dan kans op enkele opklaringen: de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer -4. Overdag wordt het opnieuw 2 graden en af en toe is er wat zon, bij weinig wind.

Het weekend en het begin van volgende week zijn ook droog met zonnige perioden maar vooral zaterdag ook nog bewolkte momenten. Want dan is er nog maar weinig wind, daarna komt er een matige tot vrij krachtige oostenwind op gang. Middagtemperaturen in die periode van 0 tot +2, minima van -2 tot -5.