ASVB en selectietrainer Van Strien toch uit elkaar

BLIJHAM – De wegen van hoofdtrainer Dirick Jan van Strien en 3e-klasser ASVB lopen na twee seizoenen toch uit elkaar. Dat heeft het bestuur deze week kenbaar gemaakt. Iedereen binnen de vereniging was uitermate tevreden over de samenwerking, maar persoonlijke ambities en de tijd hebben een belangrijke rol gespeeld bij dit besluit. ASVB en Van Strien stoppen de samenwerking in goed overleg.



Sinds het seizoen 23/24 is Van Strien verbonden aan de club uit Blijham. In het eerste seizoen werd handhaving in de 3e klasse bewerkstelligd en momenteel draait het 1e van ASVB best een goed seizoen. Niets leek een verdere samenwerking dan ook in de weg te staan. Helaas kreeg Van Strien geen contractverlening als trainer bij FC Groningen, wat hem dwong na te denken over zijn toekomst. Een baan in de voetbalwereld is wat hij ambieert. Vooralsnog lijkt dit niet te combineren met zijn functie als

hoofdtrainer van de 3e-klasser.



Het bestuur heeft hem de tijd gegeven om een passende baan te vinden, waarbij er uitgegaan is van te combineren functies. “Echter worden we ingehaald door de tijd”, meldt vicevoorzitter Henk-Jan Meijer. “We kunnen het ons niet veroorloven langer te wachten. We hebben een talentvolle en jonge groep die duidelijkheid verdient. Iedereen wil weten waar hij aan toe is, dus ook hoe het volgende seizoen eruit ziet qua staf. Alhoewel we het heel erg jammer vinden dat we niet verder kunnen met Dirick-Jan, hopen we

opnieuw een trainer te vinden met deze kwaliteiten.”



“Ik heb het erg naar mijn zin bij ASVB” zegt Van Strien. “We draaien op dit moment goed mee in de competitie en ik mag werken bij een mooie vereniging en met een talentvolle groep. Aan de andere kant is voetbal altijd mijn werk geweest en kan ik op dit moment niets zeggen over mijn toekomst. Mijn ambities liggen in de voetbalwereld en ik voer op dit moment gesprekken met een aantal clubs. ASVB moet ook verder kunnen en dat zal dan zonder mij zijn.”



De vacature zal zo spoedig mogelijk worden opgesteld en ASVB rekent ondanks veel bewegingen binnen de trainerscarrousel op genoeg belangstelling. Uiteraard maakt van Strien dit seizoen af en gaat iedereen

voor een hoogst mogelijke klassering.

Henk-Jan Meijer