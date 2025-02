Eerste paal zonnepark Eekerpolder in de grond geslagen

SCHEEMDA – Een bijzondere én feestelijke middag maandag in de Eekerpolder. Midden in de velden werd de eerste paal van zonnepark Eekerpolder in de grond geslagen. Daarmee is de bouw van het zonnepark nu officieel gestart. Het zonnepark wordt 165 hectare groot en krijgt 330.000 zonnepanelen. De energie die ze opwekken is genoeg om jaarlijks zo’n 70.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Samen met de Coöperatie Eekerpolder is besloten dat 18 hectare van het projectgebied wordt gebruikt voor ecologische inpassing en recreatie. Zo komt er een fietsroute in het gebied en worden er natuurvriendelijke watergangen en oevers aangelegd. Aan het einde van dit jaar gaat het eerste deel van het park in gebruik. De overige twee delen zijn klaar begin 2026.

De aftrap

“Na 6 jaar aan papierwerk, bellen, overleggen en twaalf vergunningen verder, kunnen eindelijk zien waar we met z’n allen zo hard aan gewerkt hebben: de start van de bouw van zonnepark Eekerpolder.” Zo trapte Erik Nederhoed, projectdirecteur van zonnepark Eekerpolder de middag af.

Na het welkomstwoord van Erik, kwam Jelmer Pijlman aan het woord, directeur van Novar. “We staan hier in het energielandschap van de toekomst”, zei hij over het bijzondere project. En dat is het echt. Niet alleen de grootte van het project, maar vooral de samenwerking met coöperatie Eekerpolder benadrukt de bijzonderheid. “Duurzaamheid, innovatie en samenwerking komen in dit project mooi samen”, vindt Jelmer.

Jaap Keuning, voorzitter van de Coöperatie Eekerpolder, vertelt over de samenwerking. “Het is een enorm grote polder en als omgeving willen we graag meedenken over de invulling daarvan. We hebben er vertrouwen in dat we met het gemaakte plan ecologisch iets kunnen betekenen voor de omgeving.”

De eerste paal

Als laatste sprak gedeputeerde Johan Hamster zich uit over het project. Daarna was het tijd om de eerste paal in de grond te slaan. Ook dit was een samenwerking! Wethouder Markus Ploeger van de gemeente Midden-Groningen, wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt, gedeputeerde Johan Hamster, directeur van Novar Jelmer Pijlman en voorzitter van Coöperatie Eekerpolder, Jaap Keuning sloegen samen de eerste paal in de grond. Nu kan de bouw echt beginnen.

Novar en Coöperatie Eekerpolder hadden voor Zonnepark Eekerpolder, het grootste zonneparkproject van Nederland, in januari de financiële afronding (Financial Close) bereikt. Met een capaciteit van bijna 200 MWp en een investering van meer dan €100 miljoen markeert dit project een belangrijke mijlpaal voor zowel Novar en Coöperatie Eekerpolder als de Nederlandse energietransitie. De bouw van het

zonnepark start in februari 2025. Het zonnepark, gelegen in de provincie Groningen, beslaat een totale oppervlakte van ruim 160 hectare. Hiervan ligt ongeveer 70 hectare in de gemeente Midden-Groningen en 90 hectare in de gemeente Oldambt.



Lokale samenwerking en draagvlak

Coöperatie Eekerpolder, vanaf de start nauw betrokken bij het project, is mede-eigenaar van het zonnepark. Dankzij de intensieve samenwerking met de betrokken gemeenten, de provincie Groningen, Waterschap Hunze & Aa’s en omwonenden is Zonnepark Eekerpolder uitgegroeid tot een breed gedragen project. Specifieke aandacht voor landschappelijke inpassing, recreatie en biodiversiteit hebben hieraan bijgedragen. Zo wordt er 18 hectare ingepast ter bevordering van de natuur, onder meer met

natuurvriendelijke watergangen en oevers. Daarvan wordt 10 hectare opengesteld zodat het energielandschap kan worden beleefd, onder meer met een nieuwe fietsroute én een voor de omgeving vrij toegankelijke groenstrook.



Erik Nederhoed, projectdirecteur van Novar: ”Met Zonnepark Eekerpolder zetten we een grote stap in de Nederlandse energietransitie. Dit project, het grootste zonnepark van Nederland, is niet alleen een mijlpaal in omvang en capaciteit, maar ook in de wijze waarop samenwerking en duurzaamheid hand in hand gaan. Dankzij de intensieve samenwerking met Coöperatie Eekerpolder, gemeenten, de provincie en alle betrokken partners hebben we een energielandschap ontwikkeld dat niet alleen energie produceert, maar ook ruimte biedt aan natuur, recreatie en innovatie.’’



Energielandschap van de toekomst

Zonnepark Eekerpolder maakt deel uit van een geïntegreerd energielandschap, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte door zonne-energie te combineren met een bestaand windpark. Dit wordt in de toekomst uitgebreid met een batterijopslagsysteem dat Novar in hetzelfde plangebied ontwikkelt. Midden in het zonnepark is Novar al sinds mei ’24 bezig met de bouw van een elektriciteitsstation. Dit zogeheten gesloten distributiesysteem (GDS) is de hoogspanningsaansluiting naar de transmissienetbeheerder TenneT. Het GDS biedt een oplossing voor regionale netcongestie, doordat het elektriciteitsnetwerk van netbeheerder Enexis niet belast wordt.



Naar verwachting zullen naast Zonnepark Eekerpolder ook andere duurzame energieprojecten op het GDS aangesloten gaan worden. Via het GDS kan de geproduceerde elektriciteit regionaal worden ingezet. Zo kan de stroom van het zonnepark gebruikt gaan worden om de batterijopslagsystemen mee op te laden. Ook worden mogelijkheden onderzocht om op deze manier grootzakelijke bedrijven in de

regio van energie te voorzien. Deze aanpak draagt bij aan een efficiëntere benutting van opgewekte elektriciteit en versterkt de regionale energietransitie.



Betrokken Partners

Novar werkt samen met een breed scala aan partners aan deze duurzame gebiedsontwikkeling, waaronder:

TRIP Advocaten & Notarissen

MUG Ingenieursbureau

BRO

Stel… Energiedaden

Antea

Wiertsema & Partners

Visual Sphere LTD

Eelerwoude

Eversheds Sutherland

Argeoboor

Arcadis

ib vogt GmbH



Het financieringstraject is mede mogelijk gemaakt dankzij intensieve ondersteuning van Rebel en DLA Piper. De projectfinanciering is gerealiseerd in samenwerking met Rabobank, met juridische en technische begeleiding van Stek Advocaten, K&S Ingenieurpartnerschaft Krug und Schram en Riskonet. Fonds Nieuwe Doen heeft via het Fonds Ontwikkelkosten Energiecoöperaties Groningen een ontwikkellening aan Coöperatie Eekerpolder verstrekt ten behoeve van het project. Het benodigde eigen vermogen is beschikbaar gesteld door Novar.



De bouw van het project wordt uitgevoerd door BELECTRIC, terwijl PMP Duurzaam Verzekeren de projectverzekering faciliteert. Klaer is aangesteld als asset manager en zal het onderhoud en het technisch en commercieel beheer uitvoeren. De geproduceerde elektriciteit wordt de eerste vijf jaar afgenomen door Eneco. Daarnaast zal Eneco het zonnepark aansturen en inzetten op verschillende markten.



Over Novar

Novar verbetert de wereld met duurzame energie. Wij zijn onder meer actief met het ontwikkelen van grootschalige zonprojecten, batterijtechnologie, waterstofproductie, warmteopslag, private distributienetwerken en smart grids. Op dit moment hebben ze ruim 600 projecten onder handen, van losse assets tot volledige groene energiesystemen waarin vraag- en aanbodafstemming slim bij elkaar komen. Met als uiteindelijk doel: in 2030 vier Gigawatt (het equivalent van het gebruik van één miljoen huishoudens) aan hernieuwbare energie realiseren.

Novar