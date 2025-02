Health4you nu geopend in Groningen

GRONINGEN – Inwoners van de provincie Groningen kunnen nu terecht bij Health4you, een innovatieve zorgaanbieder die onlangs haar deuren opende in Gezondheidscentrum Corpus in Groningen. Health4you biedt een unieke combinatie van rechtstreekse- en online behandelingen, gericht op het verbeteren van zowel de mentale als lichamelijke gezondheid, met een sterke focus op preventie.

Unieke gecombineerde aanpak

Health4you onderscheidt zich door haar gecombineerde aanpak, waarbij psychologie en somatiek hand in hand gaan. De focus ligt op mensen met chronische aandoeningen, die gepaard gaan met psychische klachten. Bijvoorbeeld iemand met diabetes die worstelt met vermoeidheid en somberheid door de impact van zijn ziekte op zijn levensstijl. Bij Health4you kan hij hulp krijgen van een psycholoog én een fysiotherapeut om de stemming te verbeteren, mentaal weerbaarder te worden en zijn leefstijl te verbeteren. Ook mensen die ingrijpende medische behandelingen hebben doorgemaakt, kunnen bij Health4you terecht.



“Wij geloven dat een gecombineerde benadering essentieel is voor het effectief behandelen van mensen met chronische aandoeningen,” aldus Elvira Hensema, psychotherapeut en medeoprichter van Health4you. “Door de kennis van psychologen en fysiotherapeuten te combineren, kunnen we cliënten een op maat gemaakt behandelplan bieden dat zowel de lichamelijke als mentale aspecten van hun klachten aanpakt.”



Rechtstreekse en online behandelingen

Health4you biedt een breed scala aan behandelingen, waaronder fysiotherapie en psychotherapie. Daarnaast kunnen cliënten gebruikmaken van de digitale poli voor online consulten en e-health modules. Hierdoor kunnen mensen vanuit de veilige thuisomgeving aan de slag. Zonder dure reiskosten of lange reistijden. De behandelingen kunnen ook rechtstreeks plaatsvinden, op een groene locatie of er kan een combinatie worden gemaakt. Afhankelijk van de wens van de cliënt.



“We willen zo bereikbaar mogelijk zijn om mensen te helpen om de regie over hun gezondheid te nemen”, vult Boukje Lobbrecht, klinisch psycholoog en medeoprichter aan. “ We ondersteunen hen bij het voorkomen van terugval, verergering van klachten en/of complicaties”.



Uitbreiding naar Oost-Groningen

Health4you heeft de ambitie om in de toekomst uit te breiden naar Oost-Groningen. “We zien dat er in deze regio een grote behoefte is aan deze vorm van zorg”, aldus Hensema en Lobbrecht. “Zodra we voldoende aanmeldingen uit de regio ontvangen, zullen we de opening van een vestiging in het Oldambt versnellen.”



Oproep aan huisartsen en praktijkondersteuners

Health4you werkt graag samen met huisartsen en praktijkondersteuners in de regio om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Huisartsen en praktijkondersteuners die patiënten willen verwijzen naar Health4you, kunnen dit direct doen via Zorgdomein. Het is natuurlijk ook mogelijk om vooraf even te overleggen, er kan dan telefonisch contact opgenomen worden via het telefoonnummer 050-2064080.

Omdat Health4you een nieuwe zorgaanbieder is, kunnen mensen momenteel zonder wachttijd terecht bij Health4you.



Gratis preventieve zelfhulpmodules

Bij Health4you geloven we ten slotte dat preventieve zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen om verschillende zelfhulpmodules gratis op onze website beschikbaar te stellen. Op dit moment hebben wij de modules Mindfulness, Leefstijl, Eerste stap tot herstel, Bewegen en Winterwelzijn op de website staan. Het aanbod van modules zal de komende tijd worden uitgebreid.



Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Health4you, de gratis zelfhulpmodules en het behandelaanbod op www.health4you-nederland.nl

Health4you