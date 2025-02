Het MOW I Museum Westerwolde verrast door geschonken aquarel Johan Dijkstra

BELLINGWOLDE – Vandaag vierde het MOW I Museum Westerwolde de uitbreiding van de museumcollectie met een aquarel van kunstenaar Johan Dijkstra.



Dijkstra (23 december 1896 – 21 februari 1978), mede-oprichter van Kunstkring de Ploeg, maakte het werk in opdracht. De aquarel lijkt erg op het grotere en in olieverf uitgevoerde Sandjerhuus (1962) maar

toont, in tegenstelling tot dat schilderij, ook de bewoners van het huisje. De aquarel is een schenking van Hans Warntjes uit Winschoten, nazaat van de familie die het huis lange tijd bewoonde.



Familie Sandjer

Op het werk zie je tussen de bomen het arbeiderswoninkje, dat eigenlijk uit twee ruggelings gebouwde huizen bestond en waar meerdere takken en generaties van de familie Sandjer woonden. Voor het huis ligt een groentetuin, waar Klaas Sandjer en Hindertje Oorlog trots poseren.



Zoals zovelen rond de eeuwwisseling werkte Klaas, een gelovig man, zijn hele leven hard op het land en deed ook Hindertje zwaar werk. Ze bond schoven en stak turf. Ondanks dat ze vroegtijdig versleten was

en altijd pijn had, hield ze een opvallend opgeruimd humeur. Het huisje stond aan de Leidijksweg in Rhederbrug. Zoon Rieks Sandjer, een van de acht kinderen van Klaas en Hindertje, nam het na de dood van zijn moeder in 1938 over.



Park

Rieks viel op school op bij de meester, die adviseerde dat de jongen door zou leren in plaats van op het land zou werken. Hij werd onderwijzer, haalde een akte Frans en trouwde met Foske Dijkmeijer uit Vriescheloo. In 1930 verhuisde het stel naar Haarlem, vanwege een baan. Maar in de zomers togen ze altijd naar Bellingwolde om mee te werken op het land. Vanuit een diep respect voor Klaas en Hindertje bleven ze sterk betrokken bij Rhederbrug en Bellingwolde. In 1964 verkochten ze het huisje in Rhederbrug uiteindelijk aan de gemeente. De plek waar het Sandjerhuus stond werd een plantsoen:

het Sandjerpark, een eerbetoon aan Klaas en Hindertje.



Het echtpaar schonk op diverse momenten verschillende schilderijen en meerdere objecten aan de voormalige gemeente Bellingwedde en het MOW. Daaronder ook een schilderij van de stelmakerij aan de

Dorpsstraat in Vriescheloo, eigendom van de ouders van Foske.



Favoriet

Het met olieverf geschilderde Sandjerhuus is een absolute favoriet onder de bezoekers van het MOW, vanwege de zo herkenbare sfeer van het vroegere Groninger boerenland. De aanverwante aquarel is

om die reden een mooie toevoeging en krijgt voorlopig een plek in de speciale ruimte voor nieuwe aanwinsten. Met dank aan Hans Warntjes.

Hesther Bakker