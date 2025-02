Theatervoorstelling Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn te zien in De Klinker

WINSCHOTEN – Op 21 februari is de theatervoorstelling Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn te zien in Cultuurhuis de Klinker te Winschoten.

Na het grote succes van de musical Kruimeltje is Nederlands favoriete straatschoffie terug in de theaters met een gloednieuw avontuur! Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn neemt het publiek mee op een spannend en fantasierijk avontuur, waarin Kruimeltje in het wilde westen van Amerika het verleden van zijn vader ontdekt.

In dit nieuwe avontuur woont Kruimeltje samen met zijn ouders in een fijn huis, maar hij mist de avonturen van de straat. Wanneer hij straf krijgt en op zijn kamer moet blijven, vlucht hij in zijn fantasie naar het wilde westen. Samen met zijn vriendinnetje Anna neemt hij het op tegen de schurk Lefty en zijn onhandige handlangers. Zal het Kruimeltje lukken om te voorkomen dat Lefty het meest waardevolle bezit van de familie steelt?

Kruimeltje en de strijd om de goudmijn is de vijfde Kruimeltje productie voor Rick Engelkes van REP Entertainment. Rick: “Kruimeltje is voor mij nostalgie. Het doet me denken aan mijn eigen jeugd toen ik het boek las en later de vader mocht spelen in de eerste film. Inmiddels heb ik al twee musicals, een serie en een film met hem gemaakt. Het jochie heeft mijn hart veroverd, hij is altijd positief, avontuurlijk en met een hart van goud.”

Met een topcast bestaande uit onder andere Michael de Roos, Aniek Venhoeven, Alex van Bergen en een getalenteerde kindercast, belooft Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn een onvergetelijke voorstelling te worden voor jong en oud.

REP Entertainment