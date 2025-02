Toppyjazz Standards Top 200 (deel 10)

Donderdag 13 februari 2025 van 22.00 to 23.00 bij (wie anders??)Radio Westerwolde.

PLAYLIST :

91 – My Romance (Rodgers & Hart 1935) – Lee Wiley

92 – Things Ain’t What They Used To Be (Mercer Ellington & Ted Parsons 1942) – Duke Ellington

93 – Don Nothin’ Till You Hear From Me (Duke Ellington 1943) – Zoë Gilby

94 – Blue Moon Rodgers & Hart 1934) – Mel Tormé

95 – I Surrender Dear (Barris & Clifford 1931) – Pamela Rose

96 – You Stepped out Of a Dream (Nacio Herb Brown & Gus Kahn 1940)-Dexter Gordon

97 – My One and Only Love (Guy Wood & Robert Merlin 1953) – Johnny Hartman

98 – ’s Wonderful ( G & I Gershwin 1927) – Stacey Kent

99 – Smoke Gets in Your Eyes (Kern & Harbach 1933) – Peppi Kamadhatu

100 – Here’s That Rainy Day (Jimmy van Heusen & Johnny Burke 1953 )- Wes Montgomery