80 jaar vrijheid Groningen officieel geopend

APPINGEDAM – Vanmiddag is in een volle Nicolaïkerk in Appingedam, met een verrassend en divers programma, 80 jaar vrijheid Groningen officieel van start gegaan.

80 jaar vrijheid Groningen is een samenwerkingsverband van ruim 150 partijen, waaronder musea, onderwijsinstellingen, culturele organisaties, dorpsverenigingen, historische kringen en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Zij organiseren evenementen in de hele provincie: van lezingen tot wandelroutes en van tentoonstellingen tot festivals. Met kunst, cultuur en erfgoed worden mensen bij elkaar gebracht om zo – op kleine schaal – samen te werken aan vrijheid. Alle evenementen staan op www.80jaarvrijheidgroningen.nl.



In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde, een belangrijk moment om te herdenken en te vieren. 80 jaar vrijheid Groningen nodigt iedereen uit om in de breedste zin van het woord na te denken over de betekenis van vrijheid en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.



Uitgelicht in februari

In Groningen is op 15 februari is er een Vredesmanifestatie op de Grote Markt, ter herdenking van mensen die nu in een oorlogssituatie verkeren. Op 16 februari opent in de Akerk de tentoonstelling Oorlog dichtbij. Wandel door de brokstukken van een gebroken stad met daarop de verhalen en beelden die de geschiedenis tot leven wekken. De tentoonstelling combineert kleine, menselijke verhalen met grote thema’s zoals vrijheid, verzet en onderdrukking. Diezelfde middag draagt Boris Wanders voor uit zijn gedichtenbundel On/t/schuld bij Boomker Boeken in Haren. Een week later, op 24 februari, opent het Mandlboympad: een fiets/wandelroute rond lokaal Joods erfgoed langs de Groninger Waddenkust. Leerlingen van tien scholen planten in het voorjaar een (herinnerings-) toekomstboom op deze route. Op 27 februari geeft Joël Stoppels in De Broeckhof in Zuidbroek een lezing over geallieerde operaties van Normandië tot Delfzijl. Kijk voor een evenement bij jou in de buurt op www.80jaarvrijheidgroningen.nl.



Doe mee

Iedereen in Groningen is uitgenodigd om mee te doen met 80 jaar vrijheid Groningen. Organiseer jij ook iets het kader van vrijheid? Maak je een podcast of theaterstuk, zet je een fietsroute uit of organiseer je een concert? Misschien organiseer je wel een herdenking, een minifestival of lezingenreeks. Klein of groot: alle evenementen zijn welkom! Je kunt je aanmelden via de website.

Over

80 jaar vrijheid Groningen is een initiatief van Museum aan de A dat samen met 29 kernpartners en inmiddels ruim 150 partijen uit de hele provincie vorm geeft aan de programmering. De projectleiding, het penvoerderschap en de marketing & communicatie is in handen van Museum aan de A.

80 jaar vrijheid Groningen is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, Vfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Het Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Sanne Meijer