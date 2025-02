Erik Weersing schrijft boek over de turbulente jaren van de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan op de naoorlogse generatie

GRONINGEN – Zaterdag 1 maart verschijnt bij Uitgeverij Profiel het boek “Morgen is het vrijdagavond” van Erik Weersing. Dit familie-epos, geschreven als verhalende non-fictie, onthult een aangrijpende persoonlijke geschiedenis, waarbij de oorlog niet alleen het leven van de ouders van de auteur, maar ook dat van hun kinderen, heeft getekend.



In Morgen is het Vrijdagavond neemt Erik Weersing de lezer mee op een indringende reis door de turbulente jaren van de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan op de naoorlogse generatie. Dit familie-epos, geschreven als verhalende non-fictie, onthult een aangrijpende persoonlijke geschiedenis, waarbij de oorlog niet alleen het leven van de ouders van de auteur, maar ook dat van hun kinderen, heeft getekend.



De eerste helft van het boek werpt een licht op de oorlogservaringen van zijn ouders in Groningen, waar Leo, de vader, actief was in het verzet. Hij maakte deel uit van de knokploeg van de verzetsgroep De Groot, maar pleegde later met enkele kameraden ook zelfstandig overvallen. Het verhaal van zijn arrestatie (na te zijn verraden), zijn ontsnapping uit een kamp bij Delfzijl en zijn onderduik biedt een unieke kijk op de moed, de angst en de geheimen die het leven van verzetsstrijders kenmerkten. Een bijzondere rol is weggelegd voor de dichter Hendrik de Vries, een goede vriend van Leo, die hem begeleidde naar zijn onderduikadres en als een van de weinigen van dit adres op de hoogte was. Op dit onderduikadres heeft Leo zijn latere vrouw, de moeder van de auteur, leren kennen.

Na de bevrijding werkte de vader bij de Politieke Opsporingsdienst (POD) en was als zodanig betrokken bij de arrestatie van oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber, die een aantal jaren later uit de koepelgevangenis in Breda zou ontsnappen. Het geeft de lezer een bijzonder perspectief op de complexe nasleep van de oorlog.



In de tweede helft van het boek verschuift de focus naar de naoorlogse jaren, waarin de ouders van de auteur een gezin stichtten en aanvankelijk de oorlog achter zich konden laten. Maar, ouder geworden, manifesteerde deze tijd zich toch weer, met alle gevolgen van dien. De beide zoons werden geconfronteerd met de lange termijn effecten van een oorlog die de vader nooit helemaal achter zich heeft kunnen laten. Het karakter van zowel de vader als de moeder maakte het gezinsleven extra gecompliceerd. Het alcoholgebruik werd de vader uiteindelijk fataal.



“Morgen is het Vrijdagavond” is een krachtig verhaal van verzet, overleving en strijd. Het laat niet alleen de oorlogsdramatiek zien, maar ook de naweeën van een tijdperk dat lang na de bevrijding zijn invloed deed gelden. Het boek is een eerbetoon aan de moed van de ouders, de littekens van de oorlog, en de zoektocht naar een nieuw begin in een wereld die van de ene op de andere dag veranderd was.

Over de auteur:

Erik Weersing (1951) is een ervaren schrijver die een aantal jaren voor het personeelsblad van Thuiszorg Groningen heeft gewerkt. Daarnaast was hij ruim tien jaar werkzaam als notulist voor de gemeenteraad van Leek. In 2007 heeft hij bij de RUG de studie kunstgeschiedenis afgerond. Nu is hij met pensioen en doet hij vrijwilligerswerk. Hij schrijft o.a. voor de wijkkrant Oosterpark. Hij woont ook in die wijk van Groningen. In Morgen is het Vrijdagavond vertelt hij het verhaal van zijn ouders met een ongekende diepgang, waarbij persoonlijke ervaringen en historische feiten op indrukwekkende wijze met elkaar verweven worden

Vanaf 3 maart verkrijgbaar.

Uitgeverij Profiel