Gemeente Stadskanaal plant 100 nieuwe bomen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG MEEST BEWOLKT | LANGZAAM MEER ZON

Er is ook vandaag nog vrij veel bewolking en maar af en toe zal de zon eventjes doorbreken, maar het is wél rustig weer met weinig wind. Het is ook vrijwel overal droog met misschien een kleine bui met wat motsneeuw, maxiumtemperatuur vanmiddag rond +2.

Vanavond en vannacht vallen er ook enkele gaten in de bewolking maar ook dan is er meestal veel bewolking en dan is ook kans op wat mist, minimumtemperaturen rond -2.

Morgen gaan opklaringen wat meer afwisselen met bewolking en ook dan is er nog weinig wind en dus is er ‘s ochtends kans op mist, maximum ook morgen rond 2 graden. Zondag komt er iets meer wind en dat geeft vrij veel zon, maar voor het gevoel ook koud weer: maximum zondag van 0 tot +2 en ‘s nachts ongeveer -3. Maandag en dinsdag is het ook vrij koud met vrij veel zon, maar daarna draait de wind naar zuidoost tot zuid en dan wordt het zachter. Later volgende week komt de temperatuur boven de 5 graden uit en dan zal het ’s nachts ook niet meer vriezen.