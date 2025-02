Grote muurschildering onthuld in Educatiecentrum de Bostuin

BLIJHAM – Deze week is, samen met de Nicaraguaanse muurschilder Manuel Alániz Gamez, door de verschillende doelgroepen van Educatiecentrum de Bostuin een grote muurschildering gemaakt. Deze werd vanmiddag onthuld.

Het was vandaag weer een bijzondere dag in de Bostuin. De familie Bos en team Bostuin zijn onwijs dankbaar dat ze weer mooie momenten mogen rijgen. Dat begon op 23 juni 2021 op de basisschool de Hendrik Wester in Oude Pekela. Zij waren de pilotgroep die de in corona gevormde onderwijskundige visie letterlijk handen en voeten gaf. Met een bak vol energie werd er gesleept, getimmerd, gekookt, geproefd en vooral in gezamenlijkheid geleerd. Zoals de stagiair Demi het deze week mooi verwoorde in haar stage verslag: ‘de Bostuin waar leren natuurlijk is’.

Op de Bostuin zijn ze in de vier jaren van hun bestaan gegroeid naar een team van 37 afgestudeerde Bostuindocenten. Zij hebben allemaal de Bostuin opleiding gevolgd; 14 lesdagen, betaald door GGD Groningen. Het team ziet 900 leerlingen per maand in de Bostuin, maar ook op de verschillende scholen. Ze geven betekenisvol onderwijs, wat ze in overleg met de docent van de klas die ze bezoeken, koppelen aan de leerdoelen. Ze gebruiken daarbij boeken op de achtergrond ter voorbereiding van de les of als bron tijdens de les.

Deze week is door de verschillende doelgroepen van Educatiecentrum de Bostuin, samen met de Nicaraguaanse muurschilder Manuel Alániz Gamez (FUNARTE), een grote muurschildering gemaakt. Directe aanleiding was het thema water en partnerschap op deze wereld. Manuel heeft tijdens zijn bezoek in januari kennis genomen van het werk van de Bostuin. Daarom besloot hij zijn vrije week in de Bostuin door te brengen. Deze keer niet voor een project bij de partnerscholen, maar voor een kunstwerk voor op de pipowagen in de moestuin.

Muurschilder Manuel Alaniz is werkzaam bij het muurschildercollectief FUNARTE in het noorden van Nicaragua. Hij bezoekt Nederland op uitnodiging van LBSNN, de koepelorganisatie van gemeenten die in het kader van hun campagne “Gemeenten en Global Goals 2030”, de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties, met Nicaragua samenwerken voor een eerlijke en duurzame wereld. In Nicaragua zijn muurschilderingen van oudsher een communicatiemiddel geweest, omdat ruim 45 jaar geleden de helft van de bevolking analfabeet was.

Aan het kunstwerk is door verschillende groepen die actief zijn op de Bostuin gewerkt. Zij hebben de ontwerpen van hun visie op leren en op de Bostuin aangeleverd. Van BSO Poppiez tot Tussenvoorziening Wieder, van de stagiairs tot de Bostuiners, samen hebben ze met Manuel deze beelden mogen vangen in een prachtig kunstwerk voor op de pipowagen. Manuel bekeek alle schetsen en maakte een ontwerp. De schets werd op panelen overgebracht en door de verschillende deelnemers ingekleurd.

Vandaag werd het kunstwerk onthuld. Op het moment dat een aantal kinderen de kurken van champagneflessen liet knallen, scheurden de beide wethouders hartjespapier (Valentijnsdag), wat de toegang tot de ruimte waar de muurschildering hing afsloot, kapot en kon iedereen het kunstwerk bekijken.

Bij de onthulling waren naast de deelnemers, samenwerkingspartners, team Bostuin, de muurschilder en LBSNN, namens de gemeenten Westerwolde en Oldambt de wethouders: Saskia Ebbers en Jurrie Nieboer aanwezig. De muurschildering toont partnerschap op deze wereld en in het bijzonder rondom het thema “water”. Schoon drinkwater en sanitatie is een belangrijk doel. De muurschildering roept op tot een eerlijke en duurzame wereld, zowel in Westerwolde als daarbuiten!

Dit project is meegefinancierd door het LBSNN, de koepelorganisatie van gemeenten in Nederland die samenwerken met Nicaragua, het programma Development Education & Awareness Raising/DEAR van de Europese Unie.

Bron: Marleen Linnenkoper

Foto’s: Jan Glazenburg