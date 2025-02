Julia Huizing ook door naar de halve finale Voorleeswedstrijden

TER APEL – Julia Huizing van RKBS Bonifatius uit Ter Apel heeft donderdagavond 13 februari de tweede Westerwolder Voorleeswedstrijd 2025 gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in de bibliotheek van Ter Apel. Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Woensdagmiddag won Jah Lisa Saké de eerste Westerwolder voorleeswedstrijd. De winnaars zullen binnenkort Westerwolde vertegenwoordigen in de provinciale halve finale, op 19 maart in Stadskanaal.

Het was spannend, daar in de bieb van Ter Apel. De kandidaten lagen dicht bij elkaar. Van een hoog niveau vond de voorzitter van de jury, wethouder Wietze Potze, die al elf jaar jurylid is. Door middel van een rad van avontuur werden Anne, Emelie, Julia, Laure, Norah, Silver, Sjuul en Sterre, om de beurt naar voren gehaald. Tussendoor was er een korte pauze met een energizer. Na het achtste fragment trok de jury zich terug voor het beraad en konden voorlezers en het publiek zich ontspannen met koffie, thee en fris. Voor zover dat lukte, want wie zou winnen?



Contact met publiek, intonatie, tempo, keuze van het fragment, verstaanbaarheid … allemaal belangrijk! Na een spannend kwartiertje werden de acht meiden een voor een naar voren geroepen om te worden gecomplimenteerd door juryleden Janine Roelfs en Hans Beeksma. Voorzitter Wietze Potze mag het verlossende woord spreken: Julia Huizing van de Bonifatiusschool in Ter Apel gaat door naar de halve finale. Zij las een fragment voor uit het boek Bureau S.P.E.U.R.N.E.U.S. en de junglebende van Jozua Douglas. Mocht zij onverhoopt verhinderd zijn, dan neemt nummer twee, Sjuul Nieman van OBS de Vlinder, graag haar plaats over. Sjuul las voor uit Oom Onkruid van Tosca Menten.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.

De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon BV.

Hennie Nijmeijer

Foto’s: Kratia Heemstra