DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Op 6 februari is tussen 7.55 en 15.20 uur bij de fietsenstalling van een school aan de Herzog-Arenberg-Straße het achterwiel van een fiets losgedraaid. De eigenaar had dit niet in de gaten en reed weg. Tijdens de rit kwam het wiel los van de fiets.

Gelukkig liep het goed af. De fietser bleef ongedeerd. Aan de fiets ontstond lichte schade. De politie van Meppen verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.

Breddenberg

Tussen woensdag 21.00 en donderdag 6.00 uur is aan de Drosselweg een VW bus opengebroken. Er is voor meerdere duizenden euro’s aan gereedschap gestolen. De politie van Sögel verzoekt getuigen contact op te nemen via 05952/93450.

Werlte

Gisteren werd op de verbindingsweg tussen de “Pastors Teich” en de “Kleiner Weg” om 13.50 uur een 18 jarige voetganger door een onbekend persoon aangesproken. Hij eiste geld. Toen het slachtoffer aangaf geen geld bij zich te hebben werd hij meerdere keren met een vuist in het gezicht geslagen. Hij raakte hierbij gewond. De dader is in de richting van de Aldi op de vlucht geslagen. Hij wordt als volgt beschreven: 1.90 m lang, normaal postuur, droeg donkere kleding, zwarte muts, zwarte Nike schoenen en had een zwarte sjaal voor zijn mond, licht getinte huidskleur, hij droeg geen handsschoenen en is waarschijnlijk linkshandig. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05951/995300.