Oost Groningen nu ook op DAB+

OOST GRONINGEN – Vandaag is voor de gezamenlijke omroepen in Oost-Groningen het DAB+ kanaal 8C in gebruik genomen. Dit netwerk bestaat uit twee zenders: één in Winschoten en later wordt hier een tweede zender in Stadskanaal aan toegevoegd.

Deze twee zenders zorgen voor een uitstekende dekking in de regio, zodat luisteraars overal kunnen genieten van hun lokale of streekomroep, met het laatste lokale nieuws en de beste muziek via DAB+.

Ondersteuning bij de DAB+ programma aanlevering

Omroepen kunnen op verschillende manieren hun programma’s naar aanleveren. Radionetwerk Nederland biedt meerdere oplossingen en denkt graag met u mee om het proces zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Ze willen er alles aan doen om omroepen te ondersteunen, zodat het uitzenden via DAB+ een positieve en zorgeloze ervaring wordt.

Bron: Radionetwerk Nederland